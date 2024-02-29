عيش في عالم يجمع بين المتعة والمغامرة.. خطوات تحميل لعبة ماين كرافت 2024 Minecraft آخر إصدار على هواتف الآيفون والأندرويد

هناك العديد من ألعاب الفيديو أصبحت منتشرة ولها شعبية كبيرة جدا بين محبي الألعاب التي تعتمد على الرسوم الجرافيكية ومن بين تلك الألعاب لعبة ماين كرافت، وهي من أحد أفضل الألعاب التي تعتمد على الذكاء في المقام الأول ونجد أن جميع الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذه اللعبة قد قد أشاروا بأنها لعبه ممتازة وممتعة، ومؤخرا يبحث عدد كبير جدا من محبي لعبه ماين كرافت عن النسخة الأخيرة المحدثة من اللعبة حيث قد قامت Mojang وهي الشركة المطورة للعبة، بتنزيل إصدار جديد خلال شهر يناير من عام 2024 وأوضحت بأن هذا الإصدار سوف يضم العديد من التحسينات وحل بعض المشاكل التي قد تواجه اللاعبين تابعونا نذكر لكم طريقه التحميل.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft على الهواتف

حتى نقوم بتحميل لعبة ماين كرافت الشهيرة على الهواتف المحمولة سواء كان لهواتف الأيفون أو الأندرويد علينا أن نقوم بإتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة والتي لا تتطلب إلا مجرد دقائق وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها التأكد من أن الهاتف متصل بالإنترنت وبعدها التوجه إلى متجر التطبيقات المتاح على الهاتف وليكن آب ستور أو جوجل بلاي.

الخطوة الثانية في شريط البحث الموجود داخل المتجر يتم كتابة اسم اللعبة Minecraft.

الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على أيقونة تثبيت والانتظار ثواني حتى يتم بدء تحميل اللعبة على جهاز الهاتف المحمول وبعد ذلك يمكن أن يتم النقر على أيقونة البدء اللعب واستكمال الخطوات للمشاركة في اللعبة.

طريقة تحميل ماين كرافت على الكمبيوتر

يمكن أيضا أن يتم تحميل لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر أو أجهزة اللاب توب بعد إتباع تلك الخطوات: