استعد للمغامرة .. كلمات سر جراند ثفت أوتو 5 وطريقة تحميل اللعبة للاندرويد والايفون

كلمات سر جراند ثفت أوتو 5 يتم البحث عنها بشكل مكثف من قبل محبي لعبة جراند ثفت أوتو 5، حيث تتميز اللعبة بجرافيك ممتاز لذلك هناك إقبال شديد من قبل الاعبين، بحيث يمكن تحميلها على أجهزة الاندرويد وكذلك الايفون، حيث تعد اللعبة من أفضل الألعاب في الوقت الحالي 2024، والجدبر بالذكر أن اللعبة لا تحتاج إلى إمكانات عالية حتى يتم تحميلها على الهاتف، وفيما هو آت نوضح لكم طريقة تحميلها وأفضل كلمات السر للعبة فضلاً تابعونا.

كلمات سر جراند ثفت أوتو 5

كود شاحنة Trashmaster: 1-999-872-7433

شفرة انزلاق السيارات: 1-999-766-9329

طائرة هليكوبتر: 1-999-289-9633

سيارة كوميت: 1-999-266-38

كود دراجة نارية Sanchez bike: 1-999-633-7623

شفرة الباراشوت: 1-999-759-3483

سيارة تمشي على الماء: 1-999-766-9329

سيارة ليموزين: 1-999-846-39663

سيارة كادي: 1-999-4653-461

تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد

يمكن تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الهواتف الاندرويد وذلك من خلال:

قم بفتح متجر جوجل بلاي على هاتفك الاندرويد.

ثم قم بالبحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5.

تظهر أمامك اللعبة قم بالضغط عليها ثم قم بالضغط على زر تثبيت لتحميل اللعبة.

بعدها يمكنك استخدام اللعبة بكل سهولة.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الايفون

كما يمكن تحميل اللعبة على هاتف الآيفون من خلال عدد من الخطوات البسيطة كالتالي: