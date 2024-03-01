اهلا رمضان.. طريقة عمل عجينة القطايف بمكونات بسيطة جربيها ولن تندمي ابدا

نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف، حيث تعد القطايف من ألذ الحلويات الشرقية المحببة للجميع صغارًا وكبارًا، حيث تتميز بطعمها المقرمش الرائع وشكلها الجميل، كما أنها مرتبطة بشكل وثيق بشهر رمضان المبارك، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل عمل عجينة القطايف بكل أسرارها.

طريقة عمل عجينة القطايف

تتطلع الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل عجينة القطايف، فهي عجينة سهلة ومكوناتها بسيطة متوفرة داخل كل بيت، وهي على النحو التالي:

المكونات

2 كوب من الماء.

2 كوب ونصف من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح صغيرة.

2\1 ملعقة من السكر.

زيت للدهن.

للحشو جوز الهند، فول سوداني، زبيب.

زيت غزير للقلي.

2 كوب من الشربات.

طريقة التحضير

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي بداخله الدقيق، والخميرة، والبيكنج بودر، والسكر، ورشة الملح، والماء الدافيء.

اخلطي المكونات في الخلاط حتى تتجانس المكونات، وتحصلي على القوام المناسب.

اتركي عجينة القطايف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

احضري طاسة تيفال أو جرانيت، وقومي بدهنها بالقليل من الزيت الخفيف.

صبي 2 ملعقة من القطايف في الطاسة واحرصي أن يكون شكلها دائري بقدر الإمكان.

اتركي القطايف في الطاسة حتى تنضج، ثم ارفعيها من على النار.

احضري الحشوة التي تفضيلها، وقومي بحشو عجينة القطايف واغلقيها جيدًا من الجانب بالشكل المعروف لها عند الحشو.

احضري مقلاة بها زيت غزير، وقومي بقلي القطايف حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.

ارفعي القطايف من الزيت، واغمسيها في شربات بارد لمدة دقيقة.

أخرجي القطايف من الشربات، وقومي بتصفيتها جيدًا من الشربات الزائد.

ضعي القطايف في طبق التقديم ويمكنك تزيينها بالقليل من المكسرات.

طريقة عمل شربات القطايف