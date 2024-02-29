كلام نهائي… حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024 عبر قناة dmc

يتساءل العديد من الجمهور عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول في موسم رمضان 2023، كما يتسأل الجمهور عن موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، ومن ثم بعد إعلان الفنان محمد رمضان على حسابه على إنستجرام، بأنه تم التعاقد فعليًا على مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني. ولذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024

أعلن الفنان محمد رمضان، وذلك عبر حسابه الخاص على منصة اكس، وذلك بأنه لن يشارك في الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024، ومن ثم أعلن أنه لم يتم الإنتهاء من كتابة السيناريو الخاص بمسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، وكذلك لم يتم عرضه في رمضان الجاري 2024، وكذلك أيضًا أعلن عن السبب وهو أن المخرج محمد سامي رفض العديد من محتويات السيناريو، ومن ثم قرروا تأجيل المسلسل إلى رمضان القادم 2025، كما صرح أيضًا أن التأجيل لصالح العمل، وسوف يحقق مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول.