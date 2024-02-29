كلام نهائي… حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024 عبر قناة dmc
يتساءل العديد من الجمهور عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول في موسم رمضان 2023، كما يتسأل الجمهور عن موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، ومن ثم بعد إعلان الفنان محمد رمضان على حسابه على إنستجرام، بأنه تم التعاقد فعليًا على مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني. ولذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024
أعلن الفنان محمد رمضان، وذلك عبر حسابه الخاص على منصة اكس، وذلك بأنه لن يشارك في الماراثون الرمضاني لهذا العام 2024، ومن ثم أعلن أنه لم يتم الإنتهاء من كتابة السيناريو الخاص بمسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، وكذلك لم يتم عرضه في رمضان الجاري 2024، وكذلك أيضًا أعلن عن السبب وهو أن المخرج محمد سامي رفض العديد من محتويات السيناريو، ومن ثم قرروا تأجيل المسلسل إلى رمضان القادم 2025، كما صرح أيضًا أن التأجيل لصالح العمل، وسوف يحقق مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول.
أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني
يشارك العديد من الفنانين في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، وذلك الذي سوف يعرض في رمضان القادم 2025، ومن أبرز الفنانين المشاركين في المسلسل ما يلي:
- يشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل “جعفر العمدة”.
- وكذلك الفنانة زينة وهي أحد زوجات جعفرالعمدة.
- الفنانة هالة صدقي وهي والدة جعفرالعمدة.
- وأيضًا الفنانة إيمان العاصي وهي أحد زوجات جعفرالعمدة وبنت سيد فتح الله.
- وكذلك الفنانة مي كساب وهي أحدزوجات جعفرالعمدة وأم إبنه سيف.
- وأيضًا الفنانة منة فضالي وهي أحد زوجات جعفر العمدة.
- كما يشارك الفنان أحمد داش وهو إبن جعفرالعمدة.
- كما يشارك العديد من الفنانين ومنهم منذر رياحنة، عصام السقا، وأيضًا فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، وكذلك سلوى عثمان، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد.
- وهذا المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، كما يشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات.