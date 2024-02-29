“سارع الآن”.. خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile وشحن الشدات UC بالأيدي بطريقة مضمونة

سارع لاتبع خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile وشحن الشدات UC بالأيدي بطريقة مضمونة؛ ومنذ ظهورها في موسم 2017، تمكنت لعبة ببجي موبايل من جذب عدد كبير من عشاق الألعاب القتالية، ولم تقتصر شعبيتها على الوطن العربي والشرق الأوسط، بل امتدت لتشمل مستوى عالمي، حيث حصدت المرتبة الأولى بين الألعاب القتالية. تتميز ببجي موبايل بالعديد من العوامل التي يفتقدها لعبة فري فاير.

تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile

لتنزيل ببجي موبايل في عام 2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

لأجهزة أندرويد:

افتح متجر Google Play على هاتفك.

ابحث عن “PUBG Mobile”.

انقر على “تثبيت”.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

لأجهزة iOS:

افتح متجر App Store على هاتفك.

ابحث عن “PUBG Mobile”.

انقر على “تثبيت”.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

شحن الشدات في ببجي موبايل هو عملية تعبئة عملة اللعبة، والتي تستخدم لشراء مجموعة متنوعة من العناصر والميزات، مثل الأزياء والأسلحة والسكنات والعناصر التجميلية الأخرى؛ يساعد شحن الشدات اللاعبين على البقاء والاستمرار في اللعبة لفترات طويلة، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة للبقاء في المعركة، مثل الطعام والأسلحة والذخيرة الحديثة؛ تتمثل طريقة شحن شدات ببجي 2024 باستخدام الـ ID عبر عدة خطوات: