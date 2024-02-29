بكاميرا بيرسكوب مدهشة ... أحدث اصدارات ريلمي مواصفات هاتف realme 12 pro الجديد كليا بإمكانيات جبارة "عملاق التصوير"

ينتظر العديد الإصدار الجديد لشركة ريلمي هاتف realme 12 pro ولم يتم طرحه بعد في السوق المصري، سوف يتم طرحه مارس المقبل، وهو يتميز بتصميم أنيق ومميز، وقوة للبطارية حيث تدوم طويلا دون مشاكل ومعاها شاحن بقوة 67 واط، ويوفر إمكانيات جيدة للمستخدمين، وقد حظي بقبول العملاء في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف realme 12 pro

نقدم لكم مواصفات هاتف ريلمي برو 12 من خلال الجدول التالي:

الهاتف يدعم خاصية NFC ، و شريحتين Nano Sim. الأبعاد 161.5×74×8.8 ملم ووزن 190 جرام. الشاشة بمساحة 6.7 بوصات، بجودة 1080×2412 بكسلًا، بكثافة بكسلات 394 بكسلًا لكل بوصة. البطارية سعة 500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والشحن العكسي. الكاميرا مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و32 و8 ميجابكسل. الذاكرة 128جيجابايت، 256 جيجابايت،، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع بسعة 8 جيجابايت. المعالج نوع Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر. USB يأتي بمنفذ Type C ويدعم خاصية OTG. الفيديوهات تصوير بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ويكون معدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية. نظام التشغيل Android 14

مميزات هاتف realme 12 pro

نتعرف على مميزات هاتف ريلمي 12 برو من خلال النقاط التالية:

الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة وحاصل على شهادة IP65.

يأتي الهاتف بظهر جلدي مع إطار من البلاستيك .

الشاشة تأتي على شكل ثقب في منتصف الشاشة وهي منحنية عند الحواف، وهي من نوع AMOLED.

يدعم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج مع الشاشة، ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS، GALILEO، و BDS، و QZSS.

يتوفر الهاتف باللون الذهبي والأزرق.

عيوب realm 12 pro

توجد بعض العيوب في هاتف ريلمي 12 برو كما يلي:

الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يدعم كارت ميموري.

سطوع شاشة يصل إلى 950 شمعة، ولا يعتبر هذا السطوع هو الأعلى.

سعر هاتف realm 12 pro في الأسواق العالمية 310 دولار.