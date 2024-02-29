تكنولوجيا

بكاميرا بيرسكوب مدهشة … أحدث اصدارات ريلمي مواصفات هاتف realme 12 pro الجديد كليا بإمكانيات جبارة “عملاق التصوير”

mohamedghanemمنذ 24 ساعة
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بكاميرا بيرسكوب مدهشة ... أحدث اصدارات ريلمي مواصفات هاتف realme 12 pro الجديد كليا بإمكانيات جبارة "عملاق التصوير"
بكاميرا بيرسكوب مدهشة ... أحدث اصدارات ريلمي مواصفات هاتف realme 12 pro الجديد كليا بإمكانيات جبارة "عملاق التصوير"

ينتظر العديد الإصدار الجديد لشركة ريلمي هاتف realme 12 pro ولم يتم طرحه بعد في السوق المصري، سوف يتم طرحه مارس المقبل، وهو يتميز بتصميم أنيق ومميز، وقوة للبطارية حيث تدوم طويلا دون مشاكل ومعاها شاحن بقوة 67 واط، ويوفر إمكانيات جيدة للمستخدمين، وقد حظي بقبول العملاء في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف realme 12 pro

نقدم لكم مواصفات هاتف ريلمي برو 12 من خلال الجدول التالي:

الهاتفيدعم خاصية NFC ، و شريحتين Nano Sim.
الأبعاد161.5×74×8.8 ملم ووزن 190 جرام.
الشاشةبمساحة 6.7 بوصات، بجودة 1080×2412 بكسلًا، بكثافة بكسلات 394 بكسلًا لكل بوصة.
البطاريةسعة 500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والشحن العكسي.
الكاميرامزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و32 و8 ميجابكسل.
الذاكرة128جيجابايت، 256 جيجابايت،، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع بسعة 8 جيجابايت.
المعالجنوع Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر.
USBيأتي بمنفذ Type C ويدعم خاصية OTG.
الفيديوهاتتصوير بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ويكون معدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية.
نظام التشغيلAndroid 14

مميزات هاتف realme 12 pro

نتعرف على مميزات هاتف ريلمي 12 برو من خلال النقاط التالية:

  • الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة وحاصل على شهادة IP65.
  • يأتي الهاتف بظهر جلدي مع إطار من البلاستيك .
  • الشاشة تأتي على شكل ثقب في منتصف الشاشة وهي منحنية عند الحواف، وهي من نوع AMOLED.
  • يدعم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج مع الشاشة، ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.
  • الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS، GALILEO، و BDS، و QZSS.
  • يتوفر الهاتف باللون الذهبي والأزرق.

عيوب realm 12 pro

توجد بعض العيوب في هاتف ريلمي 12 برو كما يلي:

  • الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.
  • لا يدعم كارت ميموري.
  • سطوع شاشة يصل إلى 950 شمعة، ولا يعتبر هذا السطوع هو الأعلى.

سعر هاتف realm 12 pro في الأسواق العالمية 310 دولار.

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mohamedghanemمنذ 24 ساعة
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