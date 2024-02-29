“احصلي على 1100 دينار”.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، الالاف من المواطنات في كافة الولايات تبحثن عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر التي أطلقتها الحكومة الجزائرية مؤخرا، حيث قررت الحكومة صرف منحة المرأة الماكثة في البيت من أجل مساعدة النساء على رعاية الاسرة والابناء الصغار، واليكم طريقة التسجيل في المنحة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أما عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 فتتم خلال ثواني معدودة من خلال زيارة الموقع الرسمي، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بالضغط على التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة، مثل:”الاسم بالكامل وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني”.

قم بتحديد مكان اقامتك وتحديد الولاية.

قم بتحميل الاوراق المطلوبة ليتم فحصها من قبل الجهات المعنية قبل الموافقة على صرف المنحة.

اضغط على زر إرسال ليتم إرسال الطلب.

تتم خلال أيام مراجعة طلبك لتظهر النتيجة بالموافقة أو الرفض في غضون شهر من إرسال الطلب.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

لابد من تقديم بعض المستندات التي تثبت أحقية المستفيدة من حصولها على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وتلك المستندات هي:

صورة شخصية.

شهادة الإقامة.

شهادة الوفاة أو الطلاق.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من المؤهل الجامعي.

صورة من الشهادة العائلية.

شهادة ميلاد أصلية.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تقدر قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بنحو 800 دينار جزائري، فضلا عن منحة الطفل بقيمة 300 دينار، وبذلك تكون قيمة المنحة النهائية 1100 دينار جزائري وليس 8000 دينار، كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن منح أخرى لمواطنيها مثل منحة البطالة لغير العاملين بقيمة 2000 دينار جزائري.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

وحددت الحكومة شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، فتلك المنحة مقدمة بإشراف ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي كوثر كريكو لكل النساء اللاتي ليس لهن مصدر دخل يساعدهن على المعيشة: