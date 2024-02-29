100.000 زيادة على الراتب.. “المالية” تكشف سلم رواتب المتقاعدين الجديد لشهر مارس 2024

قامت وزارة المالية العراقية، بتوزيع رواتب المتقاعدين اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، نظرًا لأن الموعد الرسمي لعمليات الصرف كان يوم 1 مارس وهو الموافق الجمعة عُطلة رسمية في دولة العراق، إضافة إلى أن رواتب هذا الشهر جاءت بقيمة الزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وسنوضح لكم في السطور التالية سلم الرواتب الجديد لكي يتعرف عليه الجميع.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية، أنه بعد إضافة الزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، أصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق 500 ألف دينار عراق، فيما وصل راتب المتقاعد من 500 ألف إلى 600 ألف دينار بإضافة الـ 100 ألف زيادة، على أن يحصل المتقاعد على 700 ألف دينار بدلاً من 600 ألف دينار عراقي، ويتم ذلك على جميع الدرجات المالية التي يستحقها كافة المستفيدين.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، كما على النحو الأتي:-