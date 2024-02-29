مجاناااا.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 PUBG Mobile UC عن طريق ID بدون حظر وأسعار الشحن

تنال لعبة ببجي إعجاب الكثيرين الذين يعشقون ألعاب الفيديو، حيث أن هذه اللعبة تقدم تجربة مثيرة وأيضًا ممتعة، فهي تعمل على جذب العديد من اللاعبين، كما يمكن للاعب خوض المعارك ضد الخصم، أما في حالة كان اللاعب يريد الحصول على ميزات أخرى إضافية مثل السيارات والملابس، وأيضًا الأسلحة فلابد من شحن الحساب في لعبة ببجي، ولهذا يبحث اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي 2024 وهو ما سنتعرف عليه عبر موقع البديل.

طريقة شحن شدات ببجي 2024

يوجد العديد من الطرق التي يمكن للاعب شحن شدات ببجي 2024، ومن هذه الطرق الشحن عبر الإنترنت، ويتم من خلال القيام بعدة خطوات تتمثل في:

يقوم اللاعب بالذهاب إلى موقع ببجي الإلكتروني.

ثم يقوم اللاعب بتسجيل الدخول لبدء عملية الشحن.

كما يقوم اللاعب بالضغط على أيقونة خدمة شحن شدات ببجي.

قيام اللاعب ببدء خطوات الشحن.

قيام اللاعب بالنقر على زر شحن.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة، ومن بينها عدد الشدات يتم دفع سعرها.

بعد قيام اللاعب بسداد الدفع يتحول قيمة الشدات بالكامل.

خطوات شحن شدات ببجي من جوجل بلاي

يمكن للاعب شحن شدات ببجي عن طريق أبلكيشن جوجل بلاي، وهذا يتم من خلال القيام بعدة خطوات، وهذه الخطوات كالتالي:

قيام اللاعب بفتح متجر جوجل بلاي.

يتم تدوين شحن شدات لعبة ببجي.

سوف يتم انتقال اللاعب لصفحة شراء الشدات.

يقوم اللاعب بتسجيل رقم ID، ثم القيام بتسجيل عدد شدات ببجي اللازمة.

بعد تسديد الثمن يتم تحويله للحساب الشخصي للاعب على اللعبة.

أسعار شحن ببجي موبايل 2024

تختلف أسعار قيمة شراء العملات داخل لعبة ببجي باختلاف الفئة المطلوبة، سواءً كانت للملابس أو غيرها، وتبلغ الأسعار كالآتي: