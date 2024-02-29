“متوديش نفسك في داهيه “.. تحذير هام من شركة الكهرباء بسحب العداد في هذه الحالات.. خلي بالك لتكون منهم متجيش تعيط في الاخر..!!

إلى أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، نود توجيه تحذير هام لكم من شركة الكهرباء بشأن إمكانية سحب العداد القديم منكم، قد يكون هذا الإجراء ضرورياً لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، لكن في بعض الحالات يمكن أن يتسبب في تأثيرات سلبية على مستوى استهلاك الكهرباء والفواتير الشهرية، وقد يعاني البعض من عدادات قديمة تقوم بقياس الاستهلاك بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى تحصيل فواتير مبالغ بها، ولذلك من المهم التحقق من حالة عداد الكهرباء الخاص بكم ومراجعة شركة الكهرباء إذا كان ينبغي تحديثه.

سحب العداد

إذا تم الإبلاغ عن ضرورة سحب العداد القديم، يمكن أن يكون من المفيد تقديم طلب للحصول على عداد جديد يقوم بقياس الاستهلاك بشكل دقيق، والاستفسار عن أية تكاليف إضافية قد تنجم عن هذا الإجراء، ومن الضروري أيضا الوعي بأنه من المهم المحافظة على العداد الجديد وإبلاغ الشركة عن أية مشاكل تم العثور عليها، كما يجب عليكم توخي الحذر وعدم تقديم أية معلومات زائفة أو استخدام أساليب غير قانونية لتفادي سحب العداد.

قطع الكهرباء

عندما يقوم المواطنون بالتلاعب في أختام العداد الكهربائي بشكل متعمد، مما يؤدي إلى تلفها وتعطل عمل العداد، يتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة، حيث يتم رفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن المنزل، بالإضافة إلى ذلك، عندما يقوم المواطن بتركيب وصلات خارجية غير قانونية على العداد الكهربائي لتوصيل الكهرباء لمناطق سكنية أخرى بدون عداد، يعتبر ذلك سرقة للتيار الكهربائي، مما يستدعي قطع التيار الكهربائي عن المنزل المعني ورفع العداد بشكل فوري.