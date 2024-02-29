spa.gov.iq كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، تتصدر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 البحث في عموم المحافظات العراقية، في ظل أن وزارة العمل العراقية لم تعلن عن موعد للكشف عن اسماء المشمولين الذين سيحصلون على راتب الرعاية الاجتماعية في حالة التأكد من توافر الشروط المعلنة بهم، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ولايزال جميع المواطنين في عموم المحافظات العراقية ينتظرون الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي من المقرر أن يستفاد منها الالاف الاسر البسطاء الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ومن المتوقع أن يحصل كافة المتقدمين على الراتب خلال الايام القادمة لشراء مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر من احتياجات وسلع اساسية، ويمكنك الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار الوجبة السابعة والاخيرة.

قم باختيار المحافظة القاطن بها المتقدم “الكرخ، كركوك، نينوي، النجف، الرصافة،…..”.

اضغط على كلمة تحميل ليتم تنزيل الكشوف على جهازك.

خلال دقائق سيتم تحميل كشوف المشمولين.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل العراقية بالكشف عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024 في جميع محافظات العراق، والتي جائت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ودائما يكون مقيم بالعراق.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية خاصة.

ألا يمتلك المتقدم أي أراضي زراعية أو أصول عقارية غالية الثمن.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عام ولا يزيد عن 60 عام سواء للرجال والنساء.

عدم استفادة المتقدم من معاشات التأمينات الاجتماعية.

لا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

تقديم كافة الاوراق المطلوبة.

قريبا وخلال أيام معدودة يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية، وحتى الآن لم يتمكن أي شخص من معرفة هل تم قبوله في برنامج الرعاية الاجتماعية أم لا، مع استمرار أعمال الفحص.