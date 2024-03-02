احجز وحدتك دلوقتي .. شروط ورابط حجز شقق الاسكان 2024 لمحدودي الدخل عبر صندوق الاسكان الاجتماعى

ننشر لكم شروط حجز شقق الاسكان 2024، حرصًا من الحكومة المصرية على مواطنيها، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن توفير وحدات سكنية للشباب في أماكن كثيرة داخل جمهورية مصر العربية مقابل تسهيلات في السداد، ووفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

شروط حجز شقق الاسكان 2024

قامت وزارة الإسكان المصرية بالإعلان عن شروط حجز شقق الاسكان 2024، وهي على النحو التالي:

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 سنة وقت التقديم، كما يشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة.

يجب أن يقوم المتقدم بسداد قيمة الوحدة السكنية عبر خدمة التمويل العقاري.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم وحدات سكنية أخرى، أو أن يكون قد حصل على شقة من شقق وزارة الإسكان من قبل.

من الضروري أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، أو المتوسط.

كما يجب أن يكون دخل المتقدم الراغب في الحصول على وحدة سكنية لا يقل عن 6000 جنيه مصري حتى 8000 جنيه مصري.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق وزارة الإسكان

يجب على المتقدم توفير الأوراق والمستندات التالية للتقديم على الوحدات السكنية وهي كالتالي:

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

شهادة الميلاد.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الموقف من التجنيد.

إيصال لأحد المرافق غاز، كهرباء، مياه.

شهادة ميلاد الزوجة للمتزوج.

خطوات الاستعلام عن الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان

أتاحت وزارة الإسكان للمتقدمين الاستعلام عن الوحدات السكنية بشكل إلكتروني بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري من هنا .

انقر على زر الاستعلام عن الوحدات السكنية.

حدد المشروع السكني الذي قمت بحجز الوحدة السكنية فيه.

اختر المحافظة التابع لها.

قم بإدخال كافة البيانات التي تُطلب منك بدقة.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية.

ستظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بقبولك أو رفضك.

إقبال كبير على شقق مشروع داره 2024

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه في إطار الإقبال المكثف من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.