نزلها وتابع أجمل الوثائقيات.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك لها جمهور عربي كبير يتابعون القناة من كافة أنحاء العالم، وتحرص القناة على إرضاء متابعيها من خلال بث محتوى مميز ومواضيع جذابة، كما أن القناة يتغير ترددها بشكل دوري لتصل الى المشاهدين بأعلى جودة وأفضل صورة، حتى لا يواجه المشاهدين أي مشاكل أو تقطيع أثناء البث، والقناة متوافرة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات حتى يشاهدها اكبر عدد من الجمهور، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على مختلف الأقمار الصناعية وكافة إعدادات الضبط.
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11804
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
أما إعدادات تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- القمر الصناعي :عرب سات
- التردد : 11226
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 30000
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج ممتعة يتابعها مختلف الأعمار كبار وصغار، ويستفيدوا من الحقائق والمعلومات المعروضة، ومن أهم مميزات القناة أنها تبث محتواها على مدار 24 ساعة دون توقف، وتخلو من الفواصل الإعلانية الطويلة، كما أن الأفلام الوثائقية تقدم بصورة ذات تقنية عالية وتعرض العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة للانتباه التي تتضمن معلومات جديدة ومفيدة، خصوصا تلك التي تقدم حياة الحيوانات وطريقة معيشتهم، ويمكنكم بسهولة متابعة كل هذا بمجرد ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وتنزيلها على جهاز الرسيفر.