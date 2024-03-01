نزلها وتابع أجمل الوثائقيات.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك لها جمهور عربي كبير يتابعون القناة من كافة أنحاء العالم، وتحرص القناة على إرضاء متابعيها من خلال بث محتوى مميز ومواضيع جذابة، كما أن القناة يتغير ترددها بشكل دوري لتصل الى المشاهدين بأعلى جودة وأفضل صورة، حتى لا يواجه المشاهدين أي مشاكل أو تقطيع أثناء البث، والقناة متوافرة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات حتى يشاهدها اكبر عدد من الجمهور، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على مختلف الأقمار الصناعية وكافة إعدادات الضبط.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

أما إعدادات تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي :عرب سات

التردد : 11226

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ : 3/4