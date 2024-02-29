مع الخطوات.. كيفية التسجيل في منصة إيجار للسداد الإلكتروني للإيجارات وتوثيق العقود

أطلقت منصة إيجار نظاماً إلكترونياً لتسديد الإيجارات من قبل المستأجرين، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية سداد الإيجارات عبر الدفع الإلكتروني، كما تقدم منصة إيجار مجموعة متنوعة من الخيارات لسداد قيمة الإيجار، بما في ذلك خدمة سداد، وخدمة مدى، وخدمة التحويل البنكي، بالإضافة إلى عدة طرق أخرى للدفع.

كيف يمكنني التسجيل في منصة إيجار؟

يمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة الإيجار:

قم بفتح موقع منصة إيجار على الإنترنت سجل الدخول عبر المنصة باستخدام بياناتك الشخصية أدخل معلومات المستأجر المطلوبة وانقر على “تحقق” اختر العقار المناسب من الخيارات المتاحة قم بتعبئة بيانات العقد والمعلومات المتعلقة بالمرافقين قم بإدخال قيمة الإيجار المتفق عليه سنوياً سجل الخدمات العامة المطلوبة للتسجيل

في الختام، يتبقى عليك النقر على “إرسال” لحفظ طلبك.

كيفية سداد الإيجارات الشهرية عبر تطبيق “إيجار”

يمكنك سداد الدفعات الإيجارية عبر تطبيق “إيجار” على النحو التالي:

ابدأ بالدخول إلى تطبيق إيجار عبر الحساب الخاص بك اختر الخدمة المناسبة للمدفوعات الإلكترونية من القائمة الرئيسية انقر على “سداد الفواتير” اختر “إضافة فاتورة أو دفع لمرة واحدة” حدد الجهة المستحقة للدفع، وأدخل رقم العقد ورقم الحساب المرتبط

بعد التأكد من البيانات المدخلة، اختر المبلغ المراد دفعه، ثم أكمل عملية الدفع.

توثيق عقود الإيجار بسهولة عبر منصة إيجار الإلكترونية

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتوثيق عقد الإيجار على المنصة:

ابدأ بالدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة إيجار عبر الإنترنت أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول قم بتسجيل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي، ثم انقر على “تسجيل الدخول” اختر “توثيق العقود” وأكمل كتابة البيانات المطلوبة، مع التحقق من دقتها بعد الإدخال انتقل إلى صفحة “العقود” لتحديد نوع العقد، سواء كان إيجار سكني أو تجاري قم بإدخال بيانات العقد المطلوبة ورقم العقد

يتبقى عليك أن تتأكد من جميع البيانات المدخلة ثم انقر على “توثيق”.