وزارة الحج والعمرة تحدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحديد الأبواب المخصصة للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأمور وتوفير الراحة للزوار، سواء كانوا معتمرين أو مصلين، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الزوار وتجنب التدافع والازدحام، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الزوار خلال شهر رمضان، حيث يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة الحرمين الشريفين.

بوابات الدخول للمصلين في شهر رمضان 1445 في المسجد الحرام والمسجد النبوي

تم تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين خلال شهر رمضان 1445 هجري، حيث تتميز هذه الأبواب بتوفير سهولة الوصول والخروج لذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن ذلك الأبواب التالية:

في توسعة السعودية الثالثة: تحديداً في الأبواب بأرقام 100، 104، 114، 119، 121، و123.

في الساحة الجنوبية: من سلم أجياد وجسر أجياد.

في توسعة الملك فهد: من الباب رقم 10 إلى الباب رقم 92، باستثناء الأبواب بأرقام 67 و79.

في الساحة الشرقية: جسر المروة، جسر الراقوبة، وسلم المروة (رقم 23).

بوابات الدخول للمعتمرين في شهر رمضان 1445 في المسجد الحرام والمسجد النبوي

تخصصت وزارة الحج والعمرة خمسة أبواب لدخول المعتمرين خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وفي حال الحاجة إلى مصليات الركعتين الإضافية، ستخصص بين المروة وباب الملك عبد الله في الدور الأرضي، يتم تقديم هذه الأبواب على النحو التالي:

باب الطوارئ (رقم 17)، باب السلام (من 0 إلى 19)، وباب المروة (رقم 20) بما يشمل جسر المروة وسلم المروة (رقم 23)، وجسر عربات المروة.

توسعة الملك فهد: توجد باتجاه جسر الشبيكة.

الساحة الشرقية: تقع بالقرب من باب النبي (رقم 14) وسلم الأرقم الجنوبي (رقم 16)، بالإضافة إلى مصاعد الأرقم ومدخل جسر الأرقم.

الساحة الجنوبية: تقع بالقرب من باب الملك عبد العزيز (رقم 1)، وباب أجياد بما يشمل جسر أجياد.

يذكر أنه تم تحديد باب إسماعيل للخروج، وباب بلال (رقم 4)، وباب الصفا أيضاً.