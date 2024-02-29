احصل على آلاف الشدات.. أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC 2024 دون حظر حسابك

يرغب لاعبو ببجي موبايل في معرفة كيفية شحن الشدات بطريقة صحيحة وفريدة، حيث تعتبر الشدات العملة الافتراضية في اللعبة، والتي ترمز لها بالرمز UC، ومن خلالها يقوم اللاعب بشراء جميع العتاد والمعدات والأسلحة اللازمة له، بهدف الفوز على الأعداء في المواجهات المختلفة التي يخوضها طوال مراحل اللعبة؛ تعتبر لعبة ببجي من بين أكثر الألعاب شهرة في مجال القتال والأكشن حول العالم، حيث يتنافس الملايين بشراسة داخلها.

طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile

تبدأ اللعبة بنزول 100 لاعب إلى أرض المعركة من الطائرات، حيث يتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة والتفوق في المعارك؛ وفيما يلي سنلقي نظرة على كيفية شحن الشدات في ببجي باستخدام الـ ID تشمل عدة خطوات:

فتح لعبة ببجي على الهاتف المحمول.

النقر على أيقونة المتجر.

اختيار علامة التبويب “شحن”.

اختيار خيار “شحن شدات ببجي عن طريق الـ ID”.

إدخال معرف اللاعب (ID) في المكان المخصص.

تحديد الكمية المطلوبة من الشدات.

اختيار طريقة الدفع المفضلة.

الضغط على زر “شراء” لاستكمال عملية الشحن.

طريقة أخرى لشحن شدات ببجي

توجد طرق متعددة لشحن الشدات في لعبة ببجي موبايل؛ تستخدم الشدات كعملة افتراضية في اللعبة، حيث يمكن للاعبين من خلالها فتح الصناديق والحصول على مجموعة متنوعة من الإكسسوارات الحصرية والملابس الفاخرة والأسلحة المميزة، مما يسهم في تقدمهم وتحسين أدائهم في المباريات؛ بالإضافة إلى الطرق المعروفة لشحن الشدات، يمكن استخدام موقع midas buy لهذا الغرض؛ ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: