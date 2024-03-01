“خراب بيوت مستعجل”.. وقف المعاشات للمتزوجات العرفي في هذه الحالات.. هتندم ندم عمرك..!!

المعاش هو حق مالي يمنح للأفراد الذين يبلغون سن التقاعد لضمان أن يتلقوا دخلا ماليا ثابتا بعد انتهاء حياتهم المهنية، ومن بين المستفيدين من هذا المعاش هم الزوجات اللاتي قد يستحقنه بعد وفاة أزواجهن ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يتم فيها تحويل المعاش بطريقة غير مشروعة من قبل الزوجات اللاتي يقومن بالتلاعب بالقانون، هذا وتختلف القوانين المتعلقة بصرف المعاش من دولة لأخرى، ولكن بشكل عام، يتم تحديد القواعد واللوائح التي يجب اتباعها لاستلام المعاش بوضوح ومع ذلك، يوجد بعض الزوجات اللاتي يقومن بالتزوير والتلاعب بالمعلومات لاستلام المعاش بشكل غير مشروع، هذا السلوك غير الأخلاقي والغير قانوني يعرضهن لعدد من العقوبات والعواقب القانونية.

حالات الغاء المعاش

إلغاء حق المعاش في حال تم تحديد أن الزوجة قامت بتقديم معلومات مزيفة أو تلاعب بالوثائق للحصول على المعاش، فإن السلطات المختصة قد تقوم بإلغاء حقها في استلام المعاش على الفور بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم تحميلها بغرامات مالية كبيرة. المساءلة القانونية في حال قررت السلطات المختصة مقاضاة الزوجة التي قامت بالتلاعب بالمعاش، يمكن أن تواجه تهما جنائية تتضمن عقوبات محتملة وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجة أن تواجه دعاوى قضائية من قبل المؤسسة التي تدير المعاش للحصول على تعويضات مالية. فقدان الثقة بالإضافة إلى العقوبات القانونية، فإن التلاعب بالمعاش يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في الزوجة من جهة أسرتها والمجتمع بشكل عام، هذا يمكن أن يؤثر سلبا على سمعتها وعلى علاقاتها الشخصية والاجتماعية.

قانون الماده 165

بموجب المادة 165 من النظام القانوني للضمان الاجتماعي والمعاشات، حيث قد نصت على وجوب عدم رصد أي عقوبات جزائية أشد صرامة مما هو محدد في قوانين الجرائم أو أي تشريعات أخرى، على الرغم من ذلك يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه على من يقتحمون أموال الهيئة بطرق غير قانونية، أو يزودون بمعلومات زائفة، أو يتهربون من تقديم المعلومات المطلوبة للكشف عنها.

المنح التي تقوم وزارة التأمينات بصرفها

أعلنت وزارة التأمين الاجتماعي في مصر عن تقديم مساعدة مادية لكل من البنت أو الشقيقة للمتوفي، وذلك إثر إلغاء راتبها المعاشي بسبب الزواج، تتراوح قيمة هذه المساعدات المادية بين خمسمائة جنيه كحد أدنى وقد تتجاوز ذلك المبلغ، حيث يمكن الاستفادة منها لمرة واحدة خلال أول خمس سنوات من الزواج يشترط للحصول على هذه المساعدة تقديم وثائق تثبت الزواج منهم.