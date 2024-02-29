مؤسسة الإسكان تعلن أسماء المستحقين للسكن العسكري لشهر مارس في الأردن.. إليكم كيفية الاستعلام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) من خلال مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر مارس 2024، حيث سيتم خصم قيمة القرض من راتب المشترك شهرياً، ويستمر دفع بدل الاشتراك كل شهر حتى عندما يحال المشترك إلى التقاعد، وإليكم التفاصيل.

موعد نزول قرض الإسكان العسكري في الأردن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن أسماء المستحقين للإسكان العسكري لشهر مارس 2024، حيث أكدت ضرورة مراجعة المستفيدين مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي، بدءاً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، لاستلام القرض، ومن المقرر تحويل قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.

ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل في القرض؟

للحصول على خدمة الإسكان العسكري، يتوجب على الراغبين تقديم الوثائق التالية كدليل على طلبهم:

صورة من الهوية الشخصية. شهادة راتب من وزارة الدفاع. شهادة راتب من وزارة المالية. إقرار تقاعد إذا كان متاحاً. نسخة عن دفتر العائلة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

للاطلاع على أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري ومواعيد صرفه، يتعين على المستفيدين القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية اختيار خيار الاستعلام عن قرض الإسكان العسكري من القائمة الرئيسية إدخال الرقم الوطني والرقم العسكري المطلوبين النقر على زر الإرسال

بعد إتمام هذه الخطوات سيتم عرض النتائج للتحقق من استحقاقك وموعد صرف القرض إن كنت مستحقاً.

ما هي شروط الحصول على قرض الإسكان في الأردن؟

للحصول على الإسكان العسكري، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وتشمل:

يجب أن يكون المشترك قد أكمل فترة خدمة لا تقل عن 20 عاماً في الخدمة الفعلية

تخصيص الوحدات السكنية وفقاً للأولوية للمشتركين الأقدم في الخدمة دون النظر إلى الرتبة

الحد الأقصى للقرض هو 10,000 دينار، مع إعفاء من الفائدة

سداد القرض خلال فترة لا تزيد عن 30 سنة، وفقاً لتعليمات المجلس

يذكر أنه يستثنى من شرط الخدمة لمدة 20 عام لمن انتهى عمله بسبب الإصابة أو المرض، بشرط أن يستحق الراتب التقاعدي.