ياولاد لولو اتسرقت!.. اضبط تردد قناة وناسة Wanasah 2024 وشاهد لولو وعمايلها

أخذت قناة وناسة في الفترة الأخيرة شهرة كبيرة، نظرًا لما تقدمه من الأفلام والبرامج الطفولية المميزة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، إضافة إلى أن القناة تمكنت من دخول كل بيت لتقديم ما يحتاج إليه الأطفال، وأصبحت من أكثر القنوات شهرة في الفترة، ويمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

يمكن بكل سهولة القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد 11559.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

كيف استقبل قناة وناسة على النايل سات

ولكي يسهل القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريموت.

ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد لقناة وناسة.

وعليه يتم تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات.

إدخال معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعليه سيتم تنزيل قناة وناسة أطفال على جهازك بكل سهولة.

تتميز القناة في تقديم محتوى ترفيهي مميز يشمل جميع الأغاني والبرامج، فضلاً عن أنها تبث شخصية كرتونية محبوبة وهي لولو، ولها سلسلة من الحلقات المضحكة التي يعشقها الأطفال.