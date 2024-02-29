قدمي قبل فوات الأوان anem.dz.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

منحة المرأة الماكثة في البيت، تحرص الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم المادي لأي مواطن يعاني من قلة الدخل ويواجه أعباء معيشية، خصوصا للنساء اللاتي ليس لديهن عائل أو مصدر للإنفاق، ومن أبرز وسائل هذا الدعم منحة المرأة الماكثة في البيت التي تمنح من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي هذا المقال نعرض لكم شروط الحصول على المنحة وطريقة ورابط التقديم.