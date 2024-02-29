عربي و دولي
قدمي قبل فوات الأوان anem.dz.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
منحة المرأة الماكثة في البيت
منحة المرأة الماكثة في البيت، تحرص الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم المادي لأي مواطن يعاني من قلة الدخل ويواجه أعباء معيشية، خصوصا للنساء اللاتي ليس لديهن عائل أو مصدر للإنفاق، ومن أبرز وسائل هذا الدعم منحة المرأة الماكثة في البيت التي تمنح من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي هذا المقال نعرض لكم شروط الحصول على المنحة وطريقة ورابط التقديم.
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
من السهل الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت إذا انطبقت على المتقدمة المعايير المطلوبة، والتقديم متاح عبر الانترنت باتباع خطوات بسيطة وخلال وقت قصير وذلك للتيسير على المواطنات، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية التقديم على المنحة بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال الاسم وكلمة المرور.
- تعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- رفع الوثائق اللازمة لاستكمال عملية التقديم.
- تقديم الطلب وانتظار البت فيه بعد بحثه وإبلاغ المتقدمة بقبول الطلب أو رفضه.
شروط منحة المرأة الماكثة في البيت
للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لابد أن تتوافر في المتقدمة الشروط المطلوبة والتي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنات الفقراء والمحتاجات، وفيما يلي نسرد لكم أبرز تلك الشروط :
- أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة بالجزائر.
- وأن يكون عمرها يتجاوز 18 عاما.
- ألا تكون زوجة لموظف يعمل بالقطاع الحكومي.
- أن تكون معيلة لأطفال.
- ألا يكون لديها عمل ثابت.
- أن تكون ليس لديها عائل أو مصدر دخل كأن تكون مطلقة أو أرملة.
- ألا يكون لديها أملاك خاصة ذات قيمة كالعقارات أو الأراضي.