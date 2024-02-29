رابط متاح.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر

ننشر لكم الآن متابعينا الكرام رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي ترغب الكثير من السيدات التي لا تمتلك دخل شهري ثابت أو من لا يعولهم في التسجيل فيها والاستفادة من الراتب المقدمة لإعانتهم على المعيشة والتغلب على غلاء الأسعار السائر في البلاد، وتوفير كل احتياجات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولم تكن هذه المنحة هي الوحيدة المقدمة من الحكومة الجزائرية بل هناك منح أخرى مختلفة أعلنت عنها الحكومة الجزائرية ومنها منحة البطالة ومنحة الطفل ومنحة الطالب الجامعي.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

لكل سيدة في كافة ولايات الجزائر ترغب في الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، عليكم اتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل “هنا“.

الضغط على منحة المرأة الماكثة في البيت.

يتم تحديد الولاية التابع لها.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

لكل سيدة ترغب في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لابد من استيفاء الشروط التي تتمثل في التالي:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة باستمرار في الجزائر.

يجب أن يكون المواطنة ليس لها أي دخل ثابت أو تمتلك رصيد في البنك.

لابد أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 عاماً و40 عاماً.

لا تمتلك أي عمل ولديها أطفال تراعهم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت