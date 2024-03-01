الآن من هنا..رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf جميع المحافظات عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة المنتظرة من قبل الكثير من المواطنين داخل دولة العراق، والتي أعلنت عنها الوزارة حتى تساعد المواطنين في مواجهة المعيشة القاسية وغلاء الأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قامت بتخصيص هذا الدعم لمن يستحقون والذين يستوفون الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومع اقتراب ظهور أسماء المشمولين بالرعاية أصبح الجميع يتساءل عبر محركات البحث عن الموعد المحدد للإعلان عنهم، ومن هنا سوف نستعرض أهم التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين في هذا الأمر.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت سابقًا وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن إمكانية البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر المواقع الإلكترونية، وذلك لتجنب الزحام في الهيئات الحكومية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي .

اضغط على الرعاية الاجتماعية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة تحميل ليتم تحميل الكشوفات.

سيتم تحميل الكشوفات خلال دقائق.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

بالرغم من حرص الحكومة على منح الدعم لجميع المواطنين لكنها وضعت بعض الشروط حتى يتم وصول الدعم إلى الفئة الأكثر تتضررًا، وقد تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون عراقي الجنسية.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة في الدولة.

ألا يقل عمر المتقدم بالنسبة للرجال أو النساء عن الـ 16 عام.

من الضروري عدم استفادة المواطن المتقدم من أي معاشات أو تأمينات اجتماعية.

تقديم ما يثبت من الوثائق للتقديم للمواطنين أصحاب الإعاقة والأمراض المزمنة.

على المتقدم أن يكون لا يمتلك أي أصول أو سجلات تجارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الراعاية الاجتماعية فى العراق

فى حالة التقدم لخدمة الراعاية الاجتماعية والوجبة الاخيرة ستقوم بتجهيز الأوراق التالية: