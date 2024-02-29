“سلطنة عمان تُعلن”… تدشين أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عمان

كشفت الحكومة العمانية اليوم الخميس، الموافق 29 فبراير، عن تدشين أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عمان “بنك الاستثمار العُماني”، بادئة بذلك بداية عهد جديد للقطاع المصرفي الاستثماري في السلطنة كأول بنك من نوعه متخصص في الاستثمار، تم هذا التدشين بعد حصول البنك على كافة التراخيص اللازمة من كل من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال، لكن ما هي خلفية هذا الخبر وأهداف تأسيس هذا البنك؟

إطلاق أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عمان

في تحرك استراتيجي بارز، كشفت الحكومة العمانية عن تأسيس بنك الاستثمار العُماني، ممثلاً الريادة كأول مؤسسة مصرفية استثمارية متخصصة في السلطنة، بعد توفيق أوضاعه القانونية بحصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزي العُماني وكذلك الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

يأتي إنشاء هذا البنك، الذي يتبع ملكيته بالكامل للدولة، بهدف تعزيز الاقتصاد العماني ودعم المستثمرين ضمن النطاقين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم باقة شاملة من الخدمات المالية والاستشارية، وذلك لتطوير الأسواق المالية داخل السلطنة وعلى مستوى المنطقة.

يتعهد البنك بتوفير استشارات استراتيجية وحلول مالية متكاملة للكيانات الاقتصادية، سواء كانت مدرجة في البورصة أو خارجها، في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، مغطياً مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطاقة، الصناعة، التعدين، القطاعات الاستهلاكية، الزراعة، إدارة الأصول والثروات، العقارات، البنية التحتية، التكنولوجيا والتقنية، الإعلام والاتصالات، بالإضافة إلى غيرها من المجالات التي تسعى السلطنة لتطويرها ونموها.

وأوضح معالي “عبد السلام بن محمد المرشدي”، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني، بأن تدشين البنك يشكل جزءاً أساسياً من خطة السلطنة الاستراتيجية لتحفيز الاستثمار والمشاريع عبر توفير مجموعة من الأدوات الاستثمارية العالمية، مكملًا بذلك رحلة النمو الاقتصادي التي بدأت مع إطلاق “صندوق عمان المستقبل”.

الهدف من إنشاء بنك الاستثمار العماني

من خلال إعلان صادر عن بنك الاستثمار العُماني، تم التأكيد على أن تأسيس البنك يهدف إلى دعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان وإلباء آمال وتوقعات المستثمرين داخليًا وخارجيًا.

يُنفذ ذلك عبر تقديم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات المالية التي تغطي الاستشارات المالية للمؤسسات وتسهم في نمو وتطور الأسواق المالية داخل السلطنة وفي الإقليم.

ما تأثير هذه الخطوة في تنفيذ “رؤية عمان 2040″؟

يجري بنك الاستثمار العُماني استعداداته لأداء دور محوري في دعم مساعي الحكومة نحو تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040″، الساعية إلى إرساء أسس اقتصاد يتسم بالمرونة، التنوع، الاستدامة، والقدرة التنافسية.

هذه الخطوة تأتي ضمن مسعى السلطنة لتكملة البنية التحتية للأدوات الاستثمارية العالمية المتاحة بهدف دفع عجلة تطور المشروعات والاستثمارات.

وقد تمثلت إحدى المراحل الهامة في هذا الاتجاه بإطلاق “صندوق عُمان المستقبل” في مطلع العام، ويستكمل هذا المسار بافتتاح البنك، مما يعكس التقدم الاستراتيجي الذي تنتهجه السلطنة لبلوغ أهدافها الاقتصادية الرفيعة.