الآن متاح تنزيل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي سيتم صرفها على هيئة مبالغ مالية تساعد المواطنين على شراء كل احتياجات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة مع دخول الشهر الكريم وارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن فتابعونا.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

أصبح الآن من السهل تنزيل كشوفات أسماء المسمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة والبحث عن الاسم الخاص بك في تلك الكشوفات، وهذا من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، وهذا من خلال خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

زيارة منصة مظلتي “هنا“.

بعد الدخول على المنصة يتم تحديد أيقونة “هيئة الحماية الاجتماعية”.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها.

الضغط على تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة للاطلاع على كافة أسماء المشمولين.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد عدة شروط لابد من استكمالها في الراغبين الحصول على وجبا برنامج الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط هي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في العراق.

لا يكون لديه أي دخل ثابت من عمل حكومة أو خاص.

يجب أن لا يتعدى العمر المتقدم عن 60 عاماً ولا يقل عن 18 عاماً.

أن لا يكون سبق له التسجيل في الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاكه أي اصول أو ممتلكات ذو مبالغ كبيرة.

برنامج الرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم والمساعدة المقدمة من قبل الحكومة العراقية للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على المعيشة، وهذا سيساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي، ويصرف برنامج الرعاية الاجتماعية على وجبات بها دفعات متنوعة، ويستفيد منها الأرامل والمطلقات وكبار السن وأصحاب الإعاقات والعاطلين عن العمل.