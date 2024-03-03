حلمك هيتحقق الآن وهتعيش رمضان وأنت بالك رايق.. تردد قناة كوكي كيدز koky kids 2024 عبر النايلسات .. نزلها الآن واستمتع

تردد قناة كوكي كيدز 2024، يعتبر تردد قناة كوكي كيدز واحده من أبرز الترددات المطلوبة لدى الأهالي في الوطن العربي، حيث تتميز هذه القناة بتقديم محتوى متميز من الأفلام والمسلسلات الموجهة للأطفال، تسعى القناة إلى نقل القيم وتعزيز الأخلاق في نفوس الصغار، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن ترفيه تعليمي ذو جودة عالية، كما تعد قناة كوكي كيدز مصدرًا للدروس والمواد التعليمية التي تُقدم بأسلوب بسيط وممتع، مما يجعل العديد من الآباء يسعون لمعرفة تردد القناة لتقديمها لأبنائهم.

تردد قناة كوكي كيدز koky kids 2024

نتعرف عبر النقاط التالية تردد قناة كوكي كيدز للاطفال والذي يتمثل في التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو تردد 11602.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

استقطاب قناة كوكي كيدز هو استقطاب أفقي.

معلومات عن قناة كوكي كيدز

دعونا نتعرف سويًا على أبرز معلومات قناة كوكي كيدز للأطفال:

قناة كوكي كيدز هي قناة مصرية مجانية متميزة موجهة بشكل خاص للأطفال. بدأ بث القناة في عام 2011، مما يعني أنها تعمل منذ أكثر من 13 عامًا. حققت القناة نجاحًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث تفوقت على منافسيها بفضل محتواها المميز. تتميز قناة كوكي كيدز بمكتبة متنوعة تضم برامج ترفيهية ومسلسلات كرتونية شيقة. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني التي تحفز خيال الأطفال وتعزز قيمهم وإرادتهم.

مميزات قناة كوكي كيدز

فلنستعرض معًا مميزات قناة كوكي كيدز للأطفال بالتفصيل: