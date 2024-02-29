ما هو رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية؟

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن عن الوظائف الشاغرة في البريد المصري للعام الميلادي 2024، كما أنه قد تم فتح باب التسجيل لهذه الوظائف في يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يناير الماضي، كما أن التقديم استمر لتاريخ الخامس عشر من فبراير، كما أنه بعد الانتهاء من التقديم يسأل الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، كما أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

يمكن للمواطنين المتقدمين الدخول إلى رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بعد انتهاء مرحلة التقديمات، حيث أن هذا الرابط يتيح لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتيجة، وهذا من خلال القيام بعدة خطوات تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة الوظائف الحكومية.

كما يقوم المتقدم باختيار أيقونة وظائف البريد المصري 2024.

أيضًا يتم تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم الطلب الخاص بالمتقدم.

ثم يقوم المتقدم بالنقر على زر استعلام عن وظائف البريد الإلكتروني.

في الأخير، سوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بالوظيفة.

متى موعد إعلان نتائج مسابقة وظائف البريد؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أنه قد تم غلق باب التقديم لوظيفة البريد في الأيام السابقة، ولهذا بدأت اللجان في فرز الطلبات المتقدمة؛ لكي يتم ظهور النتيجة، حيث أن مدة الفرز قد تستغرق عادة شهر للتحقق من عدالة الاختبارات، كما أن موعد إعلان نتيجة المسابقة سوف تكون قبل شهر أبريل القادم.