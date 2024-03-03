أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من بين أكثر الاستفسارات شيوعًا بين المواطنين في العراق هو البحث عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، ويأتي هذا الاهتمام بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب ظهور أسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة من خلال زيارة منصة “مظلتي الإلكترونية” دعونا نتعرف الآن عبر موقعنا الإخباري “البديل ” على رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره

للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يمكنهم ذلك من خلال استخدام منصة “مظلتي الإلكترونية” عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة “ مظلتي الإلكترونية “

“ حدد خيار الرعاية الاجتماعية

اختر قائمة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024

حدد الوجبة الأخيرة

ادخل المنطقة التي تقيم فيها

بعد ذلك، اضغط على خيار التحميل

في غضون دقائق ستتمكن من تحميل كشوف المستفيدين

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الشروط اللازمة للتقديم للرعاية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في: