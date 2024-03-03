أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من بين أكثر الاستفسارات شيوعًا بين المواطنين في العراق هو البحث عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، ويأتي هذا الاهتمام بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب ظهور أسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستحقين في الوجبة الأخيرة من خلال زيارة منصة “مظلتي الإلكترونية” دعونا نتعرف الآن عبر موقعنا الإخباري “البديل ” على رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره
للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يمكنهم ذلك من خلال استخدام منصة “مظلتي الإلكترونية” عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى منصة “مظلتي الإلكترونية“
- حدد خيار الرعاية الاجتماعية
- اختر قائمة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024
- حدد الوجبة الأخيرة
- ادخل المنطقة التي تقيم فيها
- بعد ذلك، اضغط على خيار التحميل
- في غضون دقائق ستتمكن من تحميل كشوف المستفيدين
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الشروط اللازمة للتقديم للرعاية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في:
- يجب على المتقدم للرعاية الاجتماعية أن يكون من الجنسية العراقية ومقيمًا في العراق
- ينبغي عدم استفادة المتقدم من معاشات التأمينات الاجتماعية
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 16 و60 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى
- لا يجوز للمتقدم أن يكون حاصلًا على وظيفة حكومية للتأهل للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
- يمكن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الرعاية الاجتماعية
- يمكن للنساء الأرامل أو المطلقات الحصول على الدعم شريطة أن يكون لديهن حضانة لأطفالهن
- يجب عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية للتأهل للحصول على الدعم