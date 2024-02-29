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لعبة First Touch Soccer!.. طريقة تنزيل لعبة FTS 2024 الدوري السعودي والدوريات العربية
لعبة First Touch Soccer!
لعبة First Touch Soccer هي من أشهر الألعاب الإلكترونية التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، حيث إنها تقدم تجربة فريدة من نوعها وهي تقدم شكل خيالي في عالم كرة القدم، هذا وأن مطوري اللعبة وفروا إمكانية تنزيل اللعبة على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، وكذلك الكمبيوتر، مع توفير أقوى الدوريات العربية بشكل لا يتوفر في أي لعبة أخرى، ويمكن تحميلها بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
طريقة تنزيل لعبة First Touch Soccer 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل لعبة First Touch Soccer 2024 النسخة الجديدة، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد.
- أو التوجه إلى ابل ستور لأجهزة الأيفون.
- ومن ثم يتم كتابة ” First Touch Soccer” في خانة البحث.
- النقر على زر “تحميل”.
- ليتم تثبيت اللعبة بعد ذلك.
- وعليه ستتمكن من تحميل اللعبة والإستمتاع بجميع التطورات التي قام المطورين بإدخالها.
مميزات لعبة First Touch Soccer أجهزة أبل والأندرويد
من أهم المميزات التي يمكن الحصول عليها عقب تحميل لعبة First Touch Soccer على أجهزة الأندرويد والأيفون، كما جاء على النحو التالي:-
- توفر اللعبة العديد من التحديثات المختلفة.
- إضافة إلى تجربة مميزة في الرسومات ثلاثية الأبعاد.
- اللعبة بداخلها قرابة الـ 700 فريق ونحو 1000 لاعب.
- كما يمكنك اختيار الدوري التي ترغب في خوض التحدي به.
- تم تصميم اللعبة بأعلى النسخ لتكون سهلة التحميل والإستخدام.