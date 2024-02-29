جمعةٌ مباركةٌ ودعاءٌ خالصٌ من القلب لأهل فلسطين

شهدت فلسطين في فترة الأخيرة حروب وصراعات مستمرة حتى وقتنا هذا، أصبح جميع الشعوب العربية يدعون لهم من قلوبهم، مما أدى إلى بحث الكثير على محركات البحث على دعاء لأهل فلسطين اليوم الجمعة من أجل تقبل الدعاء، يعتبر دعاء من أكثر آليات التي يمكننا مساندة أهل فلسطين بها، كل ما علينا أن نقوم بفعله هو تلاوة القرآن الكريم مع الاستمرار في الدعاء، خاصة في تلك الأوقات المفترجة.

دعاء لأهل فلسطين اليوم الجمعة

الدعاء من أكثر الأمور التي يحتاج إليها أهل فلسطين في تلك الفترة، نتيجة لتعرضهم للقصف بشكل مستمر مع وجود الكثير من الجرحى والشهداء، يعتبر أكثر وقت مناسب للدعاء ويستجيب به الله سبحان الله وتعالى هو الوقت بين صلاة الظهر حتى صلاة المغرب، حيث يجب على جميع المسلمين في البلاد العربية نصرة إخواتهم الذين يتعرضون للكثير من الإبادة الجماعية التي تكون مقصودة من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعمه بعض الدول الغربية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يمكننا دعمهم من خلال الدعاء لهم، للتعرف على أفضل الأدعية، تابع فيما يلي:

اللهمَّ اجعل فلسطين ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم.

اللهمَّ ألهم قادة فلسطين الحكمة والشجاعة، ووحِّد صفوفهم وزِدْهم قوةً وصبرًا في مواجهة الاحتلال.

اللهمَّ اشدد أزر فلسطين وأيِّد أهلها في صمودهم، وارزقهم الثبات والتحمُّل في وجه التحديات.

اللهمَّ اجعل قلوب المؤمنين مع فلسطين، واجعلها قضيةً تجمع الناس على المحبة والدعاء والتضامن.

اللهمَّ ارفع الأذى عن أهل فلسطين وانصرهم على الظالمين، واجعلهم يعيشون في سلام وعدل وحرية.

اللهمَّ اجمع كلمة المسلمين في دعم فلسطين وإنقاذها من القهر والتهجير.

إذا حرص كل مسلم على دعم أهل فلسطين المضطهدين من أغلب الدول العالم، الله سبحانه وتعالى قد وعد بالنصر وتحقيقه إذا اخذتوا بأسباب النصر والتمكين، إضافة إلى ذلك أن إذا أصاب المسلمين في أي مكان بالعالم، يجب على باقية المسلمين التضامن مع إخوانهم ومساندتهم، الكثير لا يعلم ذلك.