اشحن 5000 كوينز مجانا 🤯 شحن كوينز إي فوتبول efootball 2024 Mobile بطرق قانونية🔥

لعبة كوينز إي فوتبول بيس تعتبر من أحد أكثر ألعاب كرة القدم الجرافيكي شهرة، وقد نالت على إعجاب العديد من محبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم من مختلف الأعمار، هناك تساؤلات كثيرة من عشاق اللعب عن كيفية شحن كوينز بيس 2024 التي من خلالها يتم الحصول على عملات معدنية، ومن خلال هذا المقال سيتم التعرف على الطرق التي يتم يمكن من خلالها شحن الكوينزات.

طريقة شحن كوينز إي فوتبول بيس موبايل 2024

لكي يتم شحن الكوينز هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها كالآتي:

في البداية عليك بتحميل عن طريق متجر جوجل بلاي.

ثم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة.

قم بتحديد عدد الكوينزات التي تريد شراؤها.

ثم الضغط على شراء.

بعد ذلك قم بسداد حساب الكوينز التي قمت بشرائها عن طريق الدفع بالطريقة التي تناسبك من الطرق الموجودة.

بعد القيام بذلك يتم شحن الكوينزات المطلوبة.

شحن كوينز إي فوتبول بيس موبايل 2024 عن طريق رقم الهوية

يتم شحن الكوينزات عن طريق رقم الهوية من خلال مجموعة من الخطوات تشمل الآتي:

أولًا يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة.

يتم إدراج بيانات اللاعب المطلوبة في أماكنها المخصصة.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

ثم اختيار طريقة التسديد المناسبة لك.

طريقة شحن كوينز إي فوتبول بيس موبايل 2024 عن طريق ID

يتم الشحن بهذه الطريقة بعد اتباع عدة خطوات كالآتي:

يتم زيارة الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

اضغط على “MISSIONS”.

قم بالضغط على الكوينزات التي ترغب في شرائها.

ثم اضغط على كلمة شراء.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

بعد قيامك بجميع الخطوات السابقة ستصل الكوينزات التي قمت بشحنها.