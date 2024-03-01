سعرهم بقى بالتراب.. قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. أسعار السلع الغذائية الجديدة

يمكنك معرفة أسعار السلع الغذائية الجديدة ، حيث باتت الأيام معدودة حتى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار ومواجهة الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.

أسعار السلع الغذائية الجديدة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، المساعد الأول لوزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية اعتبارا من الأول من مارس، حيث ستلتزم بها الشركات الخاصة، تشمل هذه السلع: الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن وأشار عشماوي إلى أنه سيتم تحديد الأسعار من قبل الشركات المنتجة بالتعاون مع التجار لضمان عدم حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار وفي حالة عدم الالتزام بسقف الأسعار، يطلب من المواطنين الإبلاغ فورا عن المتاجر التي ترفع الأسعار.

مواجهة ارتفاع أسعار السلع

سلط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الضوء على مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم الأسعار في الأسواق، ومن بينها الإعلان عن أسعار 7 سلع استراتيجية في مرحلة أولى، تشمل السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، حيث سيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتدخل في تحديد سعر المنتج مباشرة، بل سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك بهدف ضمان وصول المنتج بالسعر المناسب إلى المواطن، حيث وضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديد السلع كسلع استراتيجية وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يعني تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك.

حيث يعاقب أي إجراء غير مشروع للاحتكار أو إخفاء السلعة، وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتشديد تلك العقوبات ، بينما أشار مدبولي إلى تحديد آلية وزير التموين لوضع الأسعار على المنتجات، سواء بالطباعة مباشرة على المنتج أو وضع ملصقات أو عرض الأسعار في مكان البيع، حيث أكد مدبولي مجددًا على عدم تدخل الدولة في التسعير النهائي للمنتج، وأن الأمر يُترك لاتحاد الغرف التجارية، ولكن بضمان وصول المنتج للمواطن بسعر معلن ومحدد.

الالتزام بوضع السعر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة الالتزام في كافة نقاط البيع بوضع الأسعار على السلع الاستراتيجية التي حددتها الحكومة بأي وسيلة، سواء كانت على العبوة، أو الرف، أو عبر استيكر، أو قائمة أسعار معلنة، مع توضيح سعر البيع للمستهلك النهائي وفقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع.