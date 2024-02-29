عايزة حاجة تضبظ مزاج العلية وتنفع للفطور؟ جربي كعك السمسم بعجينته اللي زي القطن!

العديد من الأفراد يفضلون تناول المعجنات والمخبوزات، نظرا لطعمها الشهي والمميز ورائحتها التي تجعلك تشعر بالجوع وتشتهي تناولها، تعتبر كعك السمسم من الوصفات التي عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، طعمها شهى للغاية، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل بمكونات يوجد أغلبها في المنزل، يلائم تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء بجانبها كوب من القهوة أو شاي بحليب، أيضا يمكن أن تحضر بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك كتحلية، لا تتطلب وقت كبير لتحضيرها ولا مجهود ففي غضون نصف ساعة، تستطيعي تنفيذها، السمسم المضاف إليها يجعل لها مذاق طيب وطعم اروع، اليوم سنقدم لكم كيفية تحضير كعك السمسم لأحلى فطور أو عشاء بعجينة مثل القطنة بخطوات بسيطة.

كعك السمسم لأحلى فطور أو عشاء بعجينة مثل القطن

كعك السمسم من أكثر المخبوزات التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، لا تتطلب وقت كبير، سريعة تحضير وتكلفتها بسيطة، لذلك يفضلها الكثير من ربات المنزل إعدادها في المنزل، إضافة إلى أنها تكون خفيفة على المعدة وهشة من الداخل، تناسب لمن يعانون من القولون العصبي، قومي بتجربتها إلى عائلتك كنوع من التجديد والابتكار، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يلي:

المكونات:

6 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

½ كوب زيت.

ملعقتين من حليب البودرة.

ملعقة من الملح.

ماء فاتر من أجل العجن.

سمسم غير محمص.

طريقة التحضير: