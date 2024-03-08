هتفوز يعني هتفوز .. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 عبر الموقع الرسمي

يريد جميع الأشخاص الذين يقومون بلعب لعبة ببجي موبايل التعرف على طريقة شحن الشدات بكل سهولة وبطريقه آمنة، إذ تعد الشدات العملة الأساسية باللعبة، وعن طريقها يشتري اللاعب كل المعدات وأيضا الأسلحة الضرورية للعب بغية الانتصار والفوز باللعة على جميع الأعداء، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كيفية شحن تلك الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي

في الحقيقة أن اللعبة بدايتها نزول 100 لاعب لأرض المعركة، وذلك من الطائرات كذلك لا بد عليهم أن يقوموا بالبحث عن المعدات وأيضا الأسلحة حتى يبقوا على قيد الحياه وأيضا يتفوقون بالمعارك، ويمكنك أن تشحن الشداد بسهولة باتباع الآتي:

عليك فتح لعبة ببجي على هاتفك المحمول.

الضغط على زر المتجر.

انتقاء زر شحن.

انتقاء أيقونة شحن شدات ببجي.

كتابة معرف اللاعب.

انتقاء الكمية المرادة من الشدات.

انتقاء طريقة الدفع التي تفضلها.

النقر على أيقونة شراء.

طريقه أخرى لشحن شدات ببجي

هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها أن يتم شحن شدات ببجي بسهولة، وذلك عن طريق السير على النقاط الآتية: