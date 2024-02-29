قبضك هيبقى 12 ألف جنيه .. عاجل.. تعديل زيادة الأجور والرواتب في مصر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. اعرف قبضك هيبقى كام في مارس بعد الزيادة الجديدة

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص طرح زيادة الأجور والرواتب في مصر أعلنت الوزراء عن الموافقة على تعديل بعض بنود القرار الصادر عن رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور لموظفي وعاملي الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، ينص مشروع القرار، الذي يبدأ سريانه في الأول من مارس 2024، على تعديل قيمة الحد الأدنى للأجور الإجمالية وفقًا للمادة الأولى من القرار السابق، الذي شهد عدة تعديلات، آخرها كان بقرار رقم 4220 لسنة 2023.

زيادة الأجور والرواتب في مصر

يتم تحديد الحد الأدنى لأجور موظفي وعاملي الأجهزة الحكومية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالتالي.

12 ألف جنيه شهريًا للدرجة الممتازة.

10 آلاف جنيه شهريًا للدرجة العالية

9 آلاف جنيه شهريًا لدرجة المدير العام.

7500 جنيه شهريًا للدرجة الأولى.

7 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الثانية.

6750 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.

6500 جنيه شهريًا للدرجة الرابعة.

6250 جنيه للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

تقرر أن يحصل الموظف/العامل، اعتبارًا من الاول من مارس المقبل، على حافز تكميلي يعكس الفارق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المحدد سابقًا، مع مراعاة عدة نقاط مدرجة في مشروع القرار، يهدف إقرار الحد الأدنى للأجور إلى ضمان أن يظل مستوى الأجور العام لا يقل عن حد معين يلبي احتياجات المعيشة للمعنيين بالقرار، مرتبطًا بمتغيرات الأسعار وقوة الشراء، بهدف ضمان حياة كريمة وتحقيق تكافؤ الفرص وتوزيع عادل لعوائد التنمية وتقليل الفجوات الاقتصادية.