قدم الآن على رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد 𝗵𝗿𝘀𝗱.𝗴𝗼𝘃.𝘀𝗮 وشروط الأهلية وزارة الموارد البشرية

برنامَج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الدعم في المملكة العرابية السُّعُودية، حيث يمكن التسجيل في الضمان المطور الجديد لمن استكمل الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهذه الشروط وضعت لتحقق أهداف البرنامَج والتي منها تأهيل المتقدم للحصول على فرصة عمل مناسبة يستطيع من خلالها تحقيق ذاته ودفع عجلة الإنتاج.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين طريقة التسجيل في الضمان المطور وشروط الاستحقاق ورابط التقديم.

التسجيل في الضمان المطور الجديد

للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والحصول على الدعم اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الضمان المطور من هنــا.

تسجيل الدخول إلى حسابك أو من خلال النفاذ الوطني. كما يمكنك إنشاء حساب جديد عن إدخال البيانات الخاصة بك مثل رَقَم الهُوِيَّة ورقم الجوال وإنشاء كلمة مرور. يتطلب منك تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق المرسل إلى جوالك. بعد الدخول إلى حسابك يتطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية. وإرفاق المستندات المطلوبة. اضغط تقديم الطلب، سيتم التأكيد برسالة أن طلبك تحت المراجعة. سيتم التواصل معك بحالة الطلب بعد المراجعة من خلال رسالة نصية.

رابط الضمان المطور

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الضمان المطور لتسهيل الحصول على جميع الخِدْمَات التي يريدها مستفيدي الضمان المطور والتي منها التقديم على الضمان ومتابعة أهلية الاستحقاق وتحديث البينات وغير ذلك من الخِدْمَات التي توفرها الوزارة من خلال موقع الضمان الاجتماع المطور ولاذ يمكنك الدخول عليه من هنــا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تشتمل شرو التقديم في الضمان الاجتماعي المطور التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ومقيمًا في السُّعُودية بشكل دائم. لا يتجاوز دخله الحد الأدنى المانع من الدعم. لم يحصل على أي خِدْمَات حكومية. لا يسكن احد دور الإيواء التابعة للحكومة. تقديم كافة المستندات.

باستكمال هذه الشروط يمكنك الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل في الصمان المطور الجديد على نحو ما بينا خلال المقال.