انيهار جديد يضرب جميع السلع والمحاصيل الزراعية.. انخفاض سعر البصل اليوم والخضروات والفواكه في مصر .. التجار بتعيط

سعر البصل اليوم، في هذا اليوم المميز قام العديد من المواطنين ببداية بحثهم عن قائمة أسعار الخضار اليوم، يعتبر هذا البحث أمراً حيوياً بالنسبة لهم، حيث تعد قائمة الأسعار من بين الأمور الأساسية التي يهتمون بها يومياً، وقد تم نشرها على الموقع الرسمي لسوق العبور بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الأخرى.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

البصل يعتبر من الخضروات الأساسية في العديد من الأطباق حول العالم، ويتمتع بعدة فوائد صحية، فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم، وقد أظهرت الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، أما بالنسبة لسعر البصل فإنه يتغير باختلاف العوامل المحلية والعالمية مثل المعروض والطلب، ولكن في العادة يكون سعره معقولًا ومناسبًا لمعظم الأسر، حيث بلغ سعر البصل اليوم للمستهلكين في مصر من 10 إلى 24 جنيه داخل سوق العبور للجمله.

اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

بعد استطلاع عدد كبير من المواطنين لأسعار الخضار اليوم تم الكشف عن الأسعار المتوقعة كما يلي:

سعر الطماطم: بين 4 و 7 جنيهات

سعر البطاطس: بين 6.5 و 10.5 جنيهات

سعر البصل اليوم : بين 10 و 24 جنيها

سعر الكوسة: بين 6 و 8 جنيهات

سعر الجزر بدون عروش: بين 3.5 و 4.5 جنيهات

الفاصوليا: بين 18 و 22 جنيها

الباذنجان البلدي: بين 6 و 8 جنيهات

الباذنجان الرومي: بين 5 و 9 جنيهات

الباذنجان الأبيض: بين 6 و 14 جنيها

الفلفل الرومي البلدي: بين 9 و 11 جنيها

سعر الفلفل الرومي الصوب: بين 9 و 11 جنيها

سعر الفلفل الحامي البلدي: بين 6 و 12 جنيها

سعر الفلفل الحامي الصوب: بين 11 و 21 جنيها

سعر الفلفل الألوان: بين 28 و 32 جنيها

سعر الملوخية: بين 5 و 8 جنيهات

قائمة أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر البرتقال البلدي: بين 5.5 و 8 جنيهات. سعر البرتقال السكري: بين 5.5 و 8 جنيهات. سعر البرتقال أبو سرة: بين 6 و 11 جنيها سعر اليوسفي: بين 5.5 و 10.5 جنيه. سعر الجريب فروت: بين 4 و 7 جنيهات. سعر الليمون الحلو: بين 6 و 9 جنيهات. سعر الليمون البلدي: بين 15 و 19 جنيها. سعر الليمون الأضاليا: بين 2 و 4 جنيهات.

البصل غذاء صحي ولكن قد يسبب البعض اضطرابات معوية أو رائحة كريهة للفم، يُنصح للأفراد الذين يعانون من حساسية أو مشاكل معوية تجنب تناول كميات كبيرة من البصل.