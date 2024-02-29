6400 جنيه هتاخدهم شهرياً.. إعلان وظائف وزارة النقل 2024 شروط الوظائف المطلوبة أهم الأوراق والمستندات Mot.gov.eg .. قدم الآن

يريد الكثير معرفة وظائف وزارة النقل 2024، هل تبحث عن فرص عمل مميزة، هل تبحث عن شغل يشعل شغفك ويلهم إبداعك، هل تسعى لتجربة مهنيه تحدث فرقا في حياتك وحيات الآخرين، إذا كان الجواب بنعم فقد وصلت إلي المكان المناسبة، حيث يسعى العديد من العاملين في القطاعين الخاص والعام، والباحثين عن فرص العمل، إلى استكشاف فرص التوظيف في وزارة النقل لعام 2024، تتجه الحكومة المصرية ووزارة القوى النقل بكل جهد نحو حل قضية البطالة في البلاد، مسهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، تقدم الوزارة فرص عمل شاغرة لحملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات، وسنقوم في السطور اللاحقة بتوضيح كافة التفاصيل حول هذه الفرص الوظيفية المتاحة.

مرتبات وزارة النقل المصرية 2024

أطلقت الحكومة المصرية فرص توظيف للرجال والنساء في إطار التعيينات الجديدة بوزارة النقل، حيث تقدم رواتب جذابة تتراوح بين 3000 و6400 جنيه مصري، تتضمن الفرص المتاحة العديد من القطاعات داخل الوزارة، مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركات النقل العام وهيئة الطرق والكباري والهيئة القومية لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى جهات أخرى تابعة لوزارة النقل والمواصلات في مصر، مع توفير حوافز وتأمينات اجتماعية للموظفين.

الأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة العمل

تطلب الوظائف الشاغرة في الوزارة عدة وثائق، ومن بين الأوراق الأساسية المطلوبة.

صورة من الرقم القومي يجب تقديمها من قبل المتقدم. صورة من شهادة الميلاد يتعين على المتقدم تقديمها. شهادة بعدم تعاطي المخدرات يجب على المستفيد تقديمها، موثقة بختم الجمهورية المصرية. وضع صورة حديثة بمقاس 4*6 يتعين على المتقدم أن يقوم به.

وظائف وزارة النقل 2024

الباحثون عن فرص عمل في وزارة النقل لعام 2024 يجدون الوزارة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة، حيث تطلب الوزارة من المتقدمين تقديم عدة مستندات للتأهل، منها بيان بالوظائف الإشرافية السابقة وجميع الجزاءات السابقة إن وجدت، كما يشترط تقديم بيان بالإنجازات والخبرات السابقة، بالإضافة إلى بيان بالمهارات وقدرة المتقدم على التطوير وقيادة الفريق، تشترط الوزارة أيضًا تقديم بيان بالدورات التدريبية السابقة مع تحديد مدتها ومكانها ونوعها، بالإضافة إلى ذكر العلاوات التشجيعية السابقة والخبرات في العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات.

توقيت التقديم في وظائف الوزارة

تقديم الطلبات يكون بإسم اللواء البحري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ويجب تعبئة النموذج المخصص المتاح على الموقع الرسمي للهيئة، يمكن تسليم الطلبات يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في الإدارة العامة لشؤون الموظفين، الموقع: باب جمرك (1) – رأس التين – الإسكندرية، يفتح باب التقديم الرسمي في 21 فبراير 2024 ويستمر حتى 21 مارس 2024.