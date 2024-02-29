عثمان الحلقة 150جلاد روما يوقع اورخان فى فخه||تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بناءً على الطلب المتزايد نقدم لكم معلومات حول تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على النايل سات سنستعرض التردد، معدل الترميز، والمعلومات الأساسية الأخرى حول هذه القناة والبرنامج المذاع عليها، ترقبوا المزيد من التحديثات والمعلومات الهامة في هذا المقال عبر اسرة موقعنا البديل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان هو مسلسل درامي تاريخي تركي بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يروي قصة الغازي عثمان ابن الأسطورة التركية الكبيرة أرطغرل، يسلط المسلسل الضوء على حياة وإنجازات مؤسس الدولة العثمانية، عثمان الأول الغازي، ويظهر مسيرته الشجاعة وتحدياته التي واجهها أثناء بناء إمبراطوريته الشامخة، تميز المسلسل بتصويره للأحداث التاريخية بشكل واقعي وجذاب، ونجح في جذب اهتمام الجماهير العربية والتركية على حد سواء.

احداث الحلقة 150 قيامة عثمان

الحلقة 150 تشهد واقعة مصيرية حيث يُصاب السيد عثمان بسهم سام بمفاجأة صاعقة بعد اكتشاف السيوف والأسهم المسممة، ويتفاجأ عثمان وكذلك يعقوب بتلك المأساة المفاجئة تتواصل التوترات والمشاكل في قبيلة الكايي مع وقوع عمران تيكين في الفخ، يترقب المشاهدون تطورات مثيرة ومفاجآت مثيـــرة في هذه الحلقة الحماسية، شاهدوا الحلقة الكاملة على قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المزيد من الأحداث المشوقة في رحلة قيامة عثمان.

القمر الصناعى : نايل سات.

معدل الاستقطاب : افقى.

معدل الترميز : 27500.

التردد: 12034.

على العرب سات

تردد القناة :11034.

معدل الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 27500.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزايرية

اختيار القائمة: اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم. الدخول إلى قائمة الخيارات: اختر قائمة الخيارات من الشاشة الرئيسية. التثبيت اليدوي: اضغط على خيار التثبيت اليدوي من الريموت. اختيار القمر الصناعي: حدد القمر الصناعي ArabSat/NileSat لقناة الفجر. إدخال التردد: أدخل تردد قناة الفجر الجزائرية الذي هو 12034. بحث القنوات: اختر بحث يدوي (تعديل التردد) وانتظر اكتمال البحث. إدخال بيانات التردد: قم بإدخال المعلومات التابعة للتردد.

تثبيت البيانات: اختر كلمة “تثبيت” لحفظ بيانات التردد الجديد.

باجتياز هذه الخطوات، يمكنك استقبال وتحديث تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة.