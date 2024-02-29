تردد القنوات
مش هتلاقي أسهل من كدة.. تردد واحد لتنزيل كل قنوات النايل سات 2024!
من آن لآخر نجد أن هناك الكثير من القنوات الفضائية تم تغيير التردد الخاص بها مما جعل الأمر مرهق لدى الكثير للبحث عن تردد كل قناة على حدى، مما جعل الكثير من الناس تبحث عن تردد واحد لتنزيل جميع القنوات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024 بكل سهولة.. الطريقة الجديدة.
تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024
- وهذه هي خطوات تنزيل قنوات النايل سات بتردد واحد بكل سهولة ويسر.
- وهذا هو التردد الذي انتشر مؤخرا ويقوم بتحميل العديد من القنوات.
- التردد: 11000
- القمر الصناعي: النايل سات.
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
كما أن هناك تردد أخر أيضاً يقوم بتحميل مجموعة أخرى من القوات وهو ما يلي:
- التردد: 12341
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
طريقة تنزيل قنوات على النايل سات
وفي حالة عدم معرفتك بطريقة تنزيل قنوات على النايل سات، فسوف تساعدك الخطوات التالية على ذلك بكل سهولة ويسر:
- حيث أن كل ما عليك هو إحضار الريموت كنترول الخاص بجهاز الاستقبال، والضغط على زر القائمة.
- بعد ذلك قم بالضغط على خيار إعدادات التركيب ومنه قم باختيار القمر الصناعي الخاص بك وهو القمر الصناعي نايل سات.
- بعد ذلك قم بإدخال بيانات التردد الجديد واضغط على زر بحث وانتظر بضع دقائق.
- سوف تجد بعد ذلك الوقت أن هناك مجموعة من القنوات تم تنزيلها على القمر الصناعي، اضغط على زر حفظ.
- ويمكنك أيضا وضع تلك القنوات الجديدة التي تم تحميلها وفق الترتيب الذي تريده من خلال الضغط عليهم ثم الضغط على زر نقل.
- وللتأكد من تمام النقل وفق الترتيب الذي تريده عليك بالضغط على رقم القناة الذي اخترته وسوف تجد القنوات التي وضعتها في نفس الترتيب.
- وسوف تساعدك الترددات الجديدة السابقة على تنزيل العديد من القنوات الفضائية التي تبحث عنها.
- وهي أسهل طريقة لتنزيل مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.