“أغاني لولو الشطورة”.. نزل دلوقتي تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

زاد البحث بشكل كبير اليوم من قبل الأطفال والأمهات عن التردد الجديد لأشهر وأفضل قناة أطفال في الوطن العربي “قناة وناسة”، حيث تعتبر هي من أنجح القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، فمحتوى القناة يتنوع بين الاغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية وبرامج الأطفال، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام لموقعنا الإخباري البديل نيوز أحدث تردد قناة وناسة للأطفال على كافة الاقمار الصناعية 2024.

تردد قناة وناسة الجديد

تحظى قناة وناسة بشعبية كبيرة جداً بخلاف قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي، فهي تختلف بشكل كبير في المحتوى التي تقدمه والتي استطاعت من خلالها أن تجذب لها الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم محتوى ترفيهي ممتع وفي الوقت نفسه يجمل القيم التعليمية للأطفال، وتستعرض على مدار اليوم مجموعة من الأغاني الرائعة والتي تدور حول الشخصية الكرتونية لولو المحببة من قبل الجميع، ومن أبرز تلك الأغاني التالي:

أغنية هالصيصان.

شو بيقولوا الحيوانات .

يمي يمي يا ماما.

أغنية بيب بيب.

اغنية يا شرطة حرامي.

شو صار عند الدكتور.

ماذا تشتري لولو

ميدو ضربها للولو .

أغنية يالولو يالولو

أغنية ماما جابت نونو

لولو الشطورة.

وينك يا ماما..

تردد قناة وناسة على النايل سات

قناة وناسة من القنوات الفضائية الناجحة التي اعتبرها الأطفال الأفضل والمميزة عن غيرها، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من خلال ضبطها على النايل سات من أي مكان بالوطن العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة على العرب سات

جاء تردد قناة وناسة للأطفال على العرب سات كالتالي: