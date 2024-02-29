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مش هتصدق! هاتف نوكيا 3310 اللي كان معاك زمان سعره دلوقتي 47 ألف جنيه!
من المعروف أن كل ما هو قديم يصبح قيم بعد فترة ما، ولكن لن يتوقع أحد أن سعر بيع هاتف نوكيا القديم سوف يصل إلى ذلك السعر في يوم من الأيام، ولذا سوف نوضح لكم في هذا المقال الحديث عن موضوع مش هتصدق! هاتف نوكيا 3310 اللي كان معاك زمان سعره دلوقتي 47 ألف جنيه!
هاتف نوكيا 3310 اللي كان معاك زمان سعره دلوقتي 47 ألف جنيه
- لا يخلو بيت من وجود هاتف نوكيا القديم وذلك لمميزاته الكثيرة، لذا أعلن موقع ايباي عن شرائه لتلك الهواتف بأسعار عالية.
- وقد تم بالفعل الإعلان عن شراء هواتف نوكيا القديمة من قبل موقع ايباي الإلكتروني بثمن كبير ولكن بشروط محددة.
- وكان أول تلك الشروط هو أن تكون حالة الهاتف جيدة، ويعمل بشكل جيد، وبطاريته جيدة أيضاً، وأيضا لا يكون به خدوش أو أي كسور.
- وكان أخر إعلان لهاتف نوكيا ٣٣١٠ قد وصل سعره على موقع ايباي الأمريكي حوالي ١٤٠٠ يورو، أي ما يقارب ٤٧٠٠٠ جنيه مصري.
- ومن خلال الكثير من التجارب تبين أنه بإمكانك جني قرابة ٤٦٠ ألف جنيه مصري في حالة بيعك أكثر من هاتف بالشروط والمواصفات السابقة.
- وقد جاءت تلك الأسعار الكبيرة لذلك الهاتف نتيجة الثقة الكبيرة من العملاء لمنتجات شركة نوكيا.
- وخاصة بعدما تم الإعلان عن التوقف عن تصنيع تلك الهواتف من قبل الشركة.
- وقد أعلنت شركة نوكيا أيضاً أنها قامت بتصنيع قرابة ١٢٦ مليون نسخة من هاتف ٣٣١٠ الشهير.
- وجميع المنتجات السابقة قد تم تصنيعها في مدينة كوبنهاجن الدنماركية، وهو من أكثر الهواتف المحمولة التي يفضلها الكثيرين من الناس.
- لذا عليك باغتنام تلك الفرصة والبحث عن هواتف نوكيا ٣٣١٠ وبيعها من خلال موقع ايباي الأمريكي.
- وبمجرد الإعلان سوف تنهال عليك العروض الترويجية وسوف تندهش من المكاسب المالية التي سوف تحققها.
- ويعد موقع ايباي الأمريكي من أشهر مواقع البيع والشراء حول العالم ويحوز على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين للمواقع الإلكترونية.