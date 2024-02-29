من المعروف أن كل ما هو قديم يصبح قيم بعد فترة ما، ولكن لن يتوقع أحد أن سعر بيع هاتف نوكيا القديم سوف يصل إلى ذلك السعر في يوم من الأيام، ولذا سوف نوضح لكم في هذا المقال الحديث عن موضوع مش هتصدق! هاتف نوكيا 3310 اللي كان معاك زمان سعره دلوقتي 47 ألف جنيه!

هاتف نوكيا 3310 اللي كان معاك زمان سعره دلوقتي 47 ألف جنيه