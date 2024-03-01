بشرى سارة للمعلمين.. سجل الآن مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر موقع بوابة الوظائف الإلكترونية

تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقه التربيه والتعليم 2024 يبحث العديد من المواطنين الذين يريدون التقديم في المسابقة الجديدة عن الاستفسار والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، وما هو رابط التقديم، حيث إن وزاره التربيه والتعليم الفني أوضحت أنه سيتم فتح باب التقديمات للمعلمات والمعلمين الراغبين خلال الأيام القادمة، لذلك من خلال موقعنا الاخباري نوضح لكم التفاصيل الكاملة للقبول في المسابقة

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم للراغبين في التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 الرابط الرسمي لبوابة الوظائف الإلكترونية من هنا، وهذا الرابط الذي يمكنك من المشاركة في المسابقة من خلال اتباع الخطوات بصورة دقيقة، بالاضافة إلى أن الوزارة اشادت أنه يتم تعيين 11000 معلم مساعد فصل، بشروط حددتها الوزارة وهذه الشروط تتمثل في بعض من البنود التي أوضحها خلال السطور التالية.

ما هي شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024؟

نصت وزارة التربية والتعليم على بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم في مسابقة التربية والتعليم وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. يشترط أن يكون مؤهله الدراسي بتقدير بحد أدنى جيد. ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 40 عاما. أن يكون المتقدم حسن السمعة محمود السيرة. يشترط أن يجتاز الاختبارات المقررة للقبول في المسابقه. وأن يجتاز أيضًا تحليل المخدرات والكشف الطبي. يشترط أن يكون المتقدم خريج تعليم اساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل بكلية التربية النوعية وكلية التربية.

مستندات التقديم في مسابقه التربيه والتعليم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات التي يجب تقديمها في مسابقة التربية والتعليم 2024 وهذه المستندات يشترط أن تكون أصلية وملونه بصيغة “jpg” وهذه المستندات تتمثل في التالي: