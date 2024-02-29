“طفلك هيطير من الفرحة”تردد قناة ماجد للاطفال Majid Kids 2024 علي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة ماجد للاطفال 2024 واحدة من القنوات الفضائية التي تتميز بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة للأطفال من مختلف الأعمار من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والرسوم المتحركة المميزة، تساعد قناة ماجد الأطفال على التعلم والتسلية في آن واحد، إذا كنت تبحث عن تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات وكيفية ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمحتواها الرائع، فإليك كل المعلومات التي تحتاجها للاستمتاع بأحدث المسلسلات والبرامج التي تقدمها القناة.

تردد قناة ماجد للأطفال تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من القنوات الرائدة في عرض البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال عبر التلفاز، كما يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة عن طريق ضبط التردد المخصص لها على قمر النايل سات بجودة عالية الدقة HD كما يمكنهم متابعة البرامج عبر التردد الجديد الذي يبث على القمر الصناعي عرب سات، بفضل تنوع البرامج والمحتوى الذي تقدمه قناة ماجد فإن تجربة المشاهدة تصبح شيقة ومسلية للأطفال. تردد قناة ماجد للاطفال 2024 على النايل سات القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8 . تردد قناة ماجد للاطفال على العرب سات بجودة HD القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 . مميزات قناة ماجد للاطفال مميزات قناة ماجد للأطفال تتميز بإنتاج برامج أصلية عالية الجودة تراعي الهوية العربية وقيم المجتمع، بالإضافة إلى استقطاب نخبة من الممثلين والمنتجين العرب ذوي الخبرة في مجال محتوى الأطفال، توفر المحتوى عبر العديد من القنوات لضمان سهولة الوصول له، وتقدم خدمات التفاعل مع المشاهدين كالمسابقات والفعاليات، تعد قناة ماجد خيارًا مثاليًا للآباء الراغبين في توجيه أطفالهم نحو قناة هادفة تجمع بين التسلية والتعليم والثقافة العربية.