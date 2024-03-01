شهر الخير على الأبواب.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في الهايبرات والأسواق عبي تلاجتك يا ست الكل

اسعار ياميش رمضان 2024، الياميش من الأساسيات التي يحرص الكثيرون على شراءها استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث اعتاد الناس على الإفطار على التمر وتناول كوب الخشاف بقطع المشمشية والقراصيا وقمر الدين وعمل الحلويات بعد الفطار كالقطايف والكنافة باستخدام الزبيب، لذا يتساءل محبو الياميش عن أسعاره في مصر هذا العام وذلك بعد موجة الارتفاع المفاجيء في أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

اسعار ياميش رمضان 2024

تختلف اسعار ياميش رمضان 2024 من نوع لآخر وحسب جودة المنتج والبلد المصدرة، كما أن الأسعار قد تكون في مكان أعلى من مكان آخر حسب المتجر، وفي هذه الفقرة سنستعرض لكم متوسط أسعار أنواع الياميش في الأسواق المصرية :

التين المجفف : يبلغ متوسط سعر الربع كيلو حوالي 126 جنيه.

التمر : يتراوح سعره ما بين 40 جنيه و 150 جنيه.

1 كيلو زبيب تركي : يصل سعره لحوالي 220 جنيه.

الزبيب السوري : يبلغ سعره ما يقرب من 80 جنيه للكيلو.

الزبيب الإيراني : سعر الكيلو يبلغ حوالي 250 جنيه.

المشمشية : سعر الكيلو يبلغ نحو 360 جنيه.

القراصيا : سعر ال 200 جرام يبلغ نحو 106 جنيه.

التمر الهندي : سعر العبوة حجم 300 جرام حوالي 38 جنيه.

قمر الدين : يتراوح سعره ما بين 25 و 30 جنيه.

الخوخ المجفف : يتراوح سعره ما بين 50 و 120 جنيه.

التين المجفف : يتراوح سعره ما بين 60 جنيه و 150 جنيه.

أسعار البلح رمضان 2024

الإقبال على البلح يزيد مع اقتراب حلول شهر رمضان، وكما سبق وعرضنا اسعار ياميش رمضان 2024 سنقدم لكم أسعار البلح، والبلح متوافر في الأسواق بأكثر من نوع وبأسعار متعددة، وسنستعرض لكم فيما يلي أشهر الأنواع وسعر كل نوع :