“جبنالكم أغاني لولو الشطورة” تردد قناة وناسه الجديد على نايل سات بجودة مرتفعة2024.. لولو اتخطفت يولاد..!!

قناة وناسة للأطفال هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال من سن 3 إلى 12 عاما تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي تعليمي هادف يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمعرفية، هذا ويقوم الكثير من الاباء والامهات عن البحث على تردد قناة وناسه لتحميل القناة لاطفالهم، لذلك في هذا المقال سوف نرصد لكم تردد قناة وناسه الجديد، فقط تابعو معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

تردد قناة وناسه على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ.

ما الذي تقدمه قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل

أغاني وأناشيد تقدم القناة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والمهارات اللغوية المختلفة.

مسلسلات ورسوم متحركة تعرض القناة مسلسلات ورسوم متحركة مدبلجة إلى اللغة العربية تعزز القيم الإيجابية وتعلم الأطفال مهارات التواصل الاجتماعي.

برامج تعليمية تقدم القناة برامج تعليمية تساعد الأطفال على تعلم العلوم والرياضيات واللغات بطريقة ممتعة وسهلة.

برامج ترفيهية تعرض القناة برامج ترفيهية متنوعة تساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع ومفيد.

مميزات قناة وناسة للأطفال