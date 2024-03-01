تكنولوجيا

اشحنها وعيش المغامرة.. شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانيه ومضمونة 100% باستخدام ال ID

شحن جواهر فري فاير

Mahmoudمنذ 7 ساعات
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شحن جواهر فري فاير
شحن جواهر فري فاير
  • الدخول الى موقع غارينا، ثم إدخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للحساب.
  • اكتب تعريف حسابك أو ID في الخانة المخصصة.
  • الضغط على “شحن الجواهر” ثم تحديد العدد المراد.
  • اختيار طريقة السداد وإدخال بيانات الدفع ثم الضغط على “إتمام الشحن”.
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Mahmoudمنذ 7 ساعات
0

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