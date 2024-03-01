هتبقوا 5 أفراد أو ستة كمان!!.. اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين مفتوح لهذه الفئات “الوزارة بتقلك زوّد السلع بتاعتك”

لقد أعلنت وزارة التموين عن انطلاق خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 لعدد من المواطنين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة، واستقبال مديريات التموين طلبات الأشخاص الذين يرغبون في إضافة المواليد على البطاقات التموينية، كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط والمستندات المطلوبة حتي تتم عملية الإضافة بنجاح، ونتعرف على كافة التفاصيل خلال هذا المقال التالي.

شروط إضافة المواليد الجدد

تم تحديد شرطين أساسيين من قبل وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، والتي وجاءت على النحو الآتي:

لا يقل عمر الابن/الابنة عن 4 سنوات.

لا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 4 أفراد.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

لقد حددت وزارة التموين المستندات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وقد جاءت وفقًا للتالى:

يجب أن تتضمن المستندات اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية.

يجب أن تتضمن المستندات اللازمة لعدد الأفراد المراد إضافتهم.

يجب أن تتضمن صور شهادات الميلاد للأبناء.

يكون رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

وجود صورة من كارت معاش تكافل وكرامة.

تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

يجب على أسرة الشهيد يجب أن تحضر إفادة رسمية تثبت ذلك.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد

حددت وزارة التموين عدد من الفئات المستحقة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهم فيما يلي:

أبناء الشهداء وكذلك زوجة الشهيد.

المواطنين الذين يملكون كارت الخدمات المتكاملة.

المواطنين الذين يستحقون الحصول على معاش تكافل وكرامة.

أبناء الأسر البديلة.

المواطنين الذين يستحقون الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

كيفية التقديم فى إضافة المواليد الجدد

يمكن للراغبين في إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اتباع مجموعة من الخطوات التالية: