سارع الآن لشحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile وربح ألاف الشدات UC بكل سهولة

حالياً تمتلئ كافة محركات البحث في الوطن العربي عن لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile، حيث تعتبر هي اللعبة الأكثر استخداماً في العالم كله والمشهورة بشكل كبير للغاية، حيث تتميز تلك اللعبة عن غيرها بتوفير تجربة حرب مثيرة جداً للاعبين تجعله يعيشون الواقع وهذا مما جعلتها مختلفة تماماً عن غيرها، ولاعبي ببجي يرغبون في الحصول على ميزات مختلفة في اللعبة ومنها الملابس والأسلحة والسيارات وغيرها، وهذا كله يحتاج لشحن الشدات وهي العملة الافتراضية في اللعبة، وخلال السطور التالية نطلعكم عن أفضل وأسرع طريقة لشحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي

لكي تكون تجربة اللعب في لعبة ببجي ممتعة بشكل كبير على اللاعبين شحن شدات ببجي بسرعة وهذا عن طريق الموقع الرسمي للعبة وهذا من أجل منافسة جميع اللاعبون في اللعبة، ويتم الشحن بالخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع ببجي الرسمي.

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول لبدء عملية التسجيل.

يتم الضغط على أيقونة شحن شدات ببجي.

يتم الضغط على زر الشحن.

الضغط على خيار المعرف الخاص باللاعب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة “عدد الشدات التي تحتاج إليها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

الضغط على تأكيد الشحن والانتظار حتى يتم وصول الشحن للحساب الخاص بك في اللعبة.

خطوات شحن شدات ببجي من موقع Midasbuy

يتم الدخول على موقع Midasbuy.

تحديد الدولة التابع لها.

الضغط على أيقونة شراء شدات ببجي.

إدخال رقم الـ ID الخاص باللاعب.

اختيار طريقة الدفع من بين الاختيارات الموجودة.

الضغط على ادفع الآن.

الضغط على تأكيد الشحن.

على الفور سترسل لك رسالة على الهاتف الخاص بك تؤكد الشحن.

أسعار الشدات في ببجي موبايل

أسعار شحن شدات ببجي تختلف بقيمة العدد المطلوب منها، وجاءت تلك الأسعار كالتالي: