ليه تشغل عيالك في الموبايل؟ خليهم يشوفوا قناة كراميش! استقبل ترددها الجديد 2024 الآن!

يهتم جميع الآباء والأمهات إلى توفير الأفضل إلى صغارهم والترفيه لهم، مما يدفعهم إلى البحث عن أفضل القنوات التي تلائم أعمارهم، لذلك لا يوجد أفضل من قناة كراميش، تقدم تجربة فريدة من نوعها إلى الأطفال، تسعى إلى تقديم الأفضل مع إعطاء لمسة ترفيهية في يومهم، تعتبر من القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم محتوى هادف، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المسلية وأفلام كرتون التي تعكس احتياج الطفل في متنوع مراحل نموهم، اليوم سنقدم لكم تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط القناة على الرسيفر من خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط القناة على الرسيفر

قناة كراميش ليست قناة يمكن أن تقارن مع قنوات الأطفال الأخرى، تتميز بتقديمها محتوى ملائم للصغار في مختلف أعمارهم العمرية، تتيح افلام كرتون تهدف إلى توعية الطفل مثل القصة بطريقة سلسة وسهلة، تعمل على تقديم الأفضل وجميع ما يحتاج إليه الطفل، لذلك مازالت الأفضل بين القنوات الفضائية، مما أدى إلى البحث العديد من الأمهات إلى البحث عن ترددها، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

تردد قناة كراميش النايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش العرب سات:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط قناة كراميش على الرسيفر