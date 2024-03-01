رمضان قرب ومسلسلاته كتير.. اضبط تردد قناة أبوظبي دراما 2024 ولا تفوّت أي حلقة!

يبحث الكثير من الأفراد عن قناة يتوافر بها الكثير المميزات مع تقديمها أفضل المسلسلات والبرامج، لذلك لا تجد أفضل من قناة أبو ظبي، تعتبر من أكثر القنوات التي تقدم أفضل المسلسلات رمضان لعام 2024 مع عرض العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، تأسست عام 1998، بالرغم من مرور 25 عاما على أنشأها، لكن مازالت من أفضل القنوات الفضائية، لذلك عليها إقبال من قبل الكثير من الأشخاص، مما دفع العديد إلى البحث عن ترددها، اليوم سنقدم لكم تردد قناة أبوظبي دراما 2024

تردد قناة أبوظبي دراما 2024

قناة أبو ظبي من أكثر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري، لذلك تمتلك قاعدة جماهير كبيرة من مختلف الشعوب الدول العربي، حيث تتيح مسلسلات حصرية تقدم محتوى درامي متنوع، يلائم مشاهدته مع العائلة دون قلق، تتميز بجودة الصورة من أجل استمتاع المشاهد مع عدم وجود اعلانات وفواصل كثيرة، للتعرف على ترددها على نايل سات، عرب سات، تابع فيما يلي:

تردد قناة أبو ظبي على نايل سات

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أبو ظبي على عرب سات

تردد: 11747.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أبو ظبي على هوت بيرد

تردد: 11747.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قدمنا لكم تردد قناة أبوظبي دراما 2024 مع معرفة ترددها على نايل سات، عرب سات، هوت بيرد، قوم بتنزيل التردد من أجل الاستمتاع بمشاهدة أقوى مسلسلات رمضان الحصرية لهذا العام بجودة عالية بدون فواصل كثيرة.